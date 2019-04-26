Названы провокационные вопросы ДПСников, на которые нужно отвечать "нет"

Инспекторы стараются их задать, чтобы вывести водителя из равновесия

Тематическое изображение. Фото: Мария Бородина

Эксперты назвали пять вопросов, которые любят задавать автоинспекторы. Провокационные вопросы призваны вывести водителя из равновесия и вынудить сказать нечто такое, что можно будет использовать против него, отмечают специалист.

Первый вопрос от инспекторов, который те стараются задать водителю, остановив его: "Понимаете, за что вас остановили?". Ни в коем случае не нужно пускаться в объяснения, предупреждают эксперты. Достаточно сказать короткое "нет". Некоторые водители вместо этого начинают перечислять возможные нарушения, которые только что могли совершить. Если же водитель точно знает, что он нарушил, он может не подумав об этом сказать. Именно этого и ждут инспекторы, в надежде, что водитель сам обмолвится о правонарушении истинном или мнимом, утверждают специалисты.

Еще один "популярный" вопрос, по словам экспертов, — "Вы выпивали?". Водителю, как и в первом случае нужно ответить отрицательно. Не стоит говорить автоинспектору, что пили "вчера", "третьего дня", "только квас с утра" или "одну рюмку же можно". Даже если при проверке выяснится, что водитель трезв как стеклышко, процедуры с алкотестером могут отнять у водителя драгоценное время.

"Имеете ли вы неоплаченные штрафы?" — третий вопрос, который нередко слышат водители на дороге. В этом случае нужно ответить "нет". Признанием в неоплаченном давнем штрафе водитель "развяжет руки" автоинспектору и тот сможет "пробить по базе" нарушителя. Если выяснится, что действительно имеется неоплаченный штраф, срок оплаты которого давно истек, автовладельца могут привлечь к ответственности по ст. 20.25 КоАП РФ (Уклонение от исполнения административного наказания), предупреждают эксперты.

Специалисты напоминают, что автоинспектор никогда не отпустит "просто так" водителя, которые признался в своем проступке. Добровольное признание только облегчит работу ДПСникам, но никак не участь автомобилиста.

Ольга Толмачева