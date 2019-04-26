Центробанк вскрыл кражу 57 миллионов рублей пенсионных денег в НПФ

Ворами оказались сотрудники компании, управляющей деньгами будущих пенсионеров

Тематическое изображение. Фото: ИА PrimaMedia

Центробанк обнаружил кражу 57 млн рублей пенсионных денег из негосударственного пенсионного фонда "Аквилон". Как выяснилось, будущих пенсионеров грабили сотрудники управляющей компании — той, что управляла деньгами фонда.

Преступная схема, по данным регулятора, действовала с марта 2015 года. Деньгами фонда по договору доверительного управления распоряжалась управляющая компания (УК) "Тринфико". Партнером у него была компания "КИТ финанс трейд". Последняя брала облигации у третьих лиц по сделкам РЕПО (продажа с обязательством купить по установленной цене) и продавала их УК "Тринфико" по цене выше рынка. Через несколько дней эти же самые облигации "Тринфико" продавала обратно "Кит финанс трейду", но дешевле. НПФ фиксировал убыток, "Кит финанс трейд" – прибыль. Разница шла мошенникам в карман, пишут "Ведомости".

Что касается облигаций, они были неликвидными, отметили в Центробанке. В основном это были бумаги российских корпораций, а также муниципальные облигации регионов России. Убыток НПФ по 653 сделкам составил 57 млн рублей. При этом из всех транзакций явные признаки манипулирования рынком имеются у сделок всего на 6,5 млн рублей.

Отмечается, что жульничество могло вскрыться при первой же ревизии, однако НПФ их не проводил, доверяя управляющим. Схема мошенников вскрылась только после проверки ЦБ, тогда и выяснилась причина "финансовых неудач" фонда.

Теперь с аферистами будут работать правоохранители.

Ольга Толмачева