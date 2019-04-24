"Utair превратился в маршрутку": звезда шоу экстрасенсов устроил скандал на борту самолета

"Медиума" возмутило то, что ему не предоставили место в бизнес-классе (ВИДЕО)
Общество 06:45
Никита Турчин. Фото: Скриншот видео со страницы Никиты Турчина в Instagram

Участник шоу "Битва экстрасенсов" и "Дом-2" Никита Турчин устроил форменный скандал на борту самолета Utair. По мнению "медиума" его права были грубо нарушены.

Свое недовольство Турчин выразил на странице в Instagram. Там же участник телешоу опубликовал видео конфликта с проводниками лайнера. Телезвезду возмутило то, что ему не предоставили место в салоне бизнес-класса, в то время как, по уверению Турчина, он заплатил за это место. Стюардессы предложили "экранному герою" занять любое свободное место в "экономе".

"В этот раз вместо самолета мне пришлось лететь в маршрутке. "Присаживайтесь на любое свободное место", — сказала мне стюардесса Utair при входе на борт самолёта. Очень странно, ведь у меня билет в бизнес-класс. Я решил разобраться с представителем авиакомпании. Но внятного ответа не получил", — написал Никита Турчин на своей странице в социальной сети.

Он добавил, что из-за "чрезмерного недовольства" его вообще хотели снять с рейса.

"Боюсь просто представить если бы со мной или с воздушным судном что-то случилось. Что бы пришлось делать медикам? Ведь опознание тел происходит строго по спискам, согласно купленным билетам", — добавил "провидец", подчеркнув, что он в шоке от произошедшего.

К слову, подписчики телезвезды в основной массе не разделили возмущения "экстрасенса". Турчину рекомендовали "снять корону" и разъяснили, что в случае ЧП "опознание" происходит не по креслу, а по билету. "Антифанаты" также добавили, что "магом" назвать телегероя можно с большой натяжкой — "ни разу ничего не угадал и непонятно за какие "прелести" получил место в шоу".

Что касается места в бизнес-классе пользователи сделали предположение, что самолет заменили и в предоставленном лайнере салон бизнес-класса попросту отсутствовал.

Впрочем, более лояльно настроенные подписчики выразили сочувствие артисту и предложили "вчинить" авиакомпании "неслабый иск" за моральный ущерб.

Ольга Толмачева

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