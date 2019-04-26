Почти три миллиона россиян занесли в базу "невыездных"

Судебные приставы ограничили должникам выезд за рубеж
Общество 10:05

Около трех млн россиян не выпустят за границу на майские праздники судебные приставы, рассказали "Известиям" в ФССП.

В ведомстве объяснили, что объем исполнительных документов, поступающих в ведомство, постоянно растет. При этом ограничение на выезд считается чрезвычайно эффективной мерой для быстрого погашения долгов.

В I квартале 2019 года количество должников в сравнении с таким же периодом 2018-го возросло в полтора раза и достигло 4,4 млн человек. При этом россияне вернули долги на сумму в 19 млрд рублей (на 6,1 млрд больше, чем годом ранее).

Среди невыездных неплательщиков больше всех клиентов банков (40%), алиментщиков (20%) и тех, кто не заплатил налоги или штрафы ГИБДД (10%). Неплательщики за услуги ЖКХ составляют 5%, должники микрофинансовых организаций — 1,5%.

Эксперты уверяют, что возможность для выезда у таких должников есть — нужно выезжать за границу через Белоруссию.

Егор Тараруев

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