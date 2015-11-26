Район Нейбута во Владивостоке обзавелся своими "черемушками"

Состав арендаторов известен, в ТЦ уже работает детский развлекательный центр
Общество 18:00
ТЦ на улице Ладыгина. Фото: ИА PrimaMedia

Еще одна окраина Владивостока обзавелась собственным торгово-развлекательным центром. Фактическое открытие нового ТЦ на улице Ладыгина во Владивостоке состоится уже в эту субботу, 27 апреля, сообщает ИА PrimaMedia.

Как рассказал представитель агентства недвижимости "Бизнес Метры" — компании, которая занимается поиском арендаторов для ТЦ "Ладыгина" — в торговом центре сданы в аренду свыше 90% площадей. В эту субботу состоится техническое открытие – для посетителей будет доступен большой выбор магазинов.

Общая площадь объекта составляет 12,5 тыс. кв. метров. На прилегающей территории предусмотрена парковка на 97 машиномест.

ТЦ на улице Ладыгина

ТЦ на улице Ладыгина. Фото: ИА PrimaMedia

В цокольной части здания, где сейчас пока продолжаются строительные работы, расположился гипермакет "Реми". По словам собеседника ИА PrimaMedia, он откроется примерно через два месяца.

На первом этаже в эту субботу заработают магазины "Бубль Гум" и "Чудодей". Также среди заявленных арендаторов – сеть аптек "OVita", пиццерия "Pizzaiolo", магазин японской косметики и бытовой химии "Japonica", детская парикмахерская "Воображуля".

На втором этаже с 10 апреля работает большой детский развлекательный центр с батутами, лабиринтом и другими аттракционами.

ТЦ на улице Ладыгина

ТЦ на улице Ладыгина. Фото: ИА PrimaMedia

Как сообщил представитель агентства недвижимости, застройщиком объекта является компания ООО "Ладыгина", но в то же время у трех этажей – разные собственники (кто именно являются собственниками ТЦ, пока неизвестно).

Сегодня торговые площади в ТЦ "Ладыгина" арендаторам предлагают по 2 тыс рублей за 1 кв. метров.

Отметим, что для 71-го микрорайона, одного из самых неразвитых в городе по уровню торговой и досуговой инфраструктуры, появление собственного торгово-развлекательного центра — большое событие. По разнообразию предложения "Ладыгина" приближен к другому популярному ТРК — "Черемушки", хотя и значительно уступает ему площадью, и в нем нет таких видов досуга, как кинотеатр и боулинг. Тем не менее, жители Нейбута и Ладыгина смогут удовлетворить свои потребности в товарах и сервисе в одном месте. Наряду с этим заход в микрорайон таких мощных игроков, как "Реми", представляет серьезную угрозу местным придомовым магазинам.

ТЦ на улице Ладыгина

ТЦ на улице Ладыгина. Фото: ИА PrimaMedia



Официальное открытие торгового центра состоится летом – предположительно, в июле.

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