Известный музыкальный продюсер Александр Кушнир выступит на ЛиТР-2019

Эмоциональная лекция(18+) о рок-музыканте Майке Науменко дискредитирует жанр "академической лекции"

Александр Кушнир. Фото: Игорь Верещагин

Большое культурное событие – международный фестиваль "Литература Тихоокеанской России" (6+), который продет 16-18 мая в историческом центре Владивостока, посетит известный российский журналист и музыкальный продюсер Александр Кушнир. PR-директор группы "Мумий Тролль" и певицы Земфиры примет участие в основной программе фестиваля и прочитает эмоциональную лекцию под названием "Майк Науменко: бегство из зоопарка"(18+), сообщает PrimaMedia.

Справка: Александр Кушнир — журналист, музыкальный продюсер, генеральный директор музыкально-информационного агентства "Кушнир Продакшн", автор ряда книг о советской и российской музыке, в том числе "Хедлайнеры", "100 магнитоальбомов советского рока". С 1996 года отвечает за PR-сопровождение музыкальных групп "Мумий Тролль", Земфира, "Танцы минус", "Гости из будущего", "Ночные снайперы" и др. Кушнир был признан экспертами журнала Fuzz "лучшим журналистом 2003 года". По определению журнала Music Expert признан "пиарщиком номер один в России". В 2017 году в качестве специально приглашенного эксперта принял участие в шоу "Победитель" на Первом канале. Награждён почётной грамотой InterMedia "За выдающийся вклад в развитие отечественного шоу-бизнеса" и почётным дипломом RMA "За вклад в развитие образования в сфере российской музыкальной индустрии". Лауреат премии "Степной волк" за книгу "Сергей Курёхин. Безумная механика русского рока".

— Лекция про Майка предназначена для любого человека, который интересуется современной культурой и субкультурой: он мог быть на концертах "Зоопарка" тридцать лет назад во Владивостоке, мог посмотреть фильм "Лето", а мог уже присутствовать на моих лекциях.

Идеальный слушатель лекции про Майка может быть действующим музыкантом и библиофилом, поклонником театра, кино, инноваций и технологий. В финале московской лекции 18 апреля (дата рождения Майка Науменко – прим. редакции) часть зрителей плакала. Надо быть готовым, что эмоциональный фон будет зашкаливать и мероприятие будет дискредитировать жанр "академической лекции",

— подчеркнул Александр Кушнир.

Напомним, что фестиваль "Литература Тихоокеанской России" пройдет 16-18 мая в историческом центре Владивостока. В этом году ЛиТР (6+) соберет главные силы, как художественной литературы, так и литературы нон-фикшн. Жителей и гостей Приморского края ожидают дискуссии, круглые столы, встречи с писателями, драматургами, авторами и издателями разной жанровой и стилевой направленности, а также других видов искусства (театра, изобразительного искусства, сетевой литературы и рэпа). Основные активности мероприятия пройдут на площадках, которые расположены в непосредственной близости к Адмиральскому скверу города Владивостока. Это музеи, театры, библиотеки, книжные магазины, учреждения культуры.

Любой желающий может бесплатно принять участие в фестивале, достаточно зарегистрироваться на официальном сайте мероприятия.

Фестиваль "Литература Тихоокеанской России" создан по инициативе медиахолдинга PrimaMedia (г. Владивосток) и интеллектуального клуба "КультБригада" (г. Москва). Генеральный партнер — Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров. Крылья фестиваля — Авиакомпания "Россия".

Сайт фестиваля — litrfest.ru, новости фестиваля также доступны в Facebook и Instagram @litrfest.