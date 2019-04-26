Андрей Хапочкин: о коллегах, работе в Думе и поездках по области

Председатель Сахалинской облдумы рассказал корр. ИА SakhalinMedia о некоторых аспектах жизни депутата

Андрей Хапочкин. Фото: пресс-служба Сахалинской областной Думы

Более двух тысяч законов, около 12 тысяч постановлений и свыше полусотни долгосрочных целевых программ. И это далеко не все цифры, которыми можно охарактеризовать работу Сахалинского парламента за четверть века. В областном регионе недавно отметили знаменательную дату – 25 лет со дня образования Сахалинской областной Думы. И ровно половину из них там работает Андрей Хапочкин.

Своими размышлениями о региональном парламенте, коллегах и поездках по области политик поделился с корр. ИА SakhalinMedia.

— Андрей Алексеевич, вы работаете в Думе 12,5 лет. Как вы можете охарактеризовать эти годы?

— Для меня они пролетели, как один день, потому что я с головой погружен в работу – наказы, рабочие группы, жалобы, критика, предложения, инициативы. Самая главная задача депутата – не оставить без внимания любое предложение, любую жалобу, любое чаяние сахалинцев и курильчан. Проанализировав все, нужно взять все наказы в работу. Кроме того, наша задача добиваться улучшения региональных законов, государственных и социальных программ.

— Трудно ли быть депутатом?

— Как вы сами можете заметить, что бы не произошло, везде и во всем виноват депутат. Я уже привык жить по такому принципу: 100 раз поможешь – забудут, 1 раз не получится – проклянут. Дай бог, чтобы в спину не плевали. Это тяжелый труд и не все готовы к такому формату работы.

— Расскажите, как работают депутаты областной Думы?

— Наши рабочие группы трудятся в выездном формате в районах – проводят прямое общение с людьми, с экспертными сообществами, министерствами в правительстве, с районными собраниями. Только такое открытое общение позволяет узнать все проблемы людей. Что бы потом сделать верные и эффективные поправки в наши законы — это главная работа депутата.

— Кого из коллег нынешнего состава Думы вы бы отметили?

— Я хотел бы отметить Виталия Евгеньевича Гомелевского. Он мой величайший наставник. Мы часто бываем с ним в рабочих поездках по районам. И вы знаете, Виталий Евгеньевич довольно легок на подъем в свои 78 лет – пример особенно для молодежи, как нужно работать.

— А из прошлых лет, кто из ваших коллег оставил приятный след? С кем вам было приятно работать?

— Я на всю жизнь запомнил Любовь Федоровну Шубину. Это человек, у которого я многому научился. Без гордости скажу, что мы дружили и были в хороших товарищеских отношениях. Она была настоящим парламентарием высокого уровня. Кроме того, отмечу Баранскую Валентину Ивановну, Кислицина Александра Степановича, Воронцова Владимира Ивановича, Владимира Ильича Ефремова – это была очень мощная Дума.

— Алексей Андреевич, деятельность вашей команды со стороны выглядит всегда согласованной. Так ли это на самом деле? Есть ли разногласия между депутатами при принятии решений?

— Нас показывают на пленарках, на которых все согласовано. А главная работа, самая тяжелая, проходит в профильных комитетах и на рабочих группах. Нужно уметь согласовать, убедить Министерство, чиновника в своей правоте. Помимо этого, идут стыки интересов, мнений – надо доказать, почему именно твоя поправка должна пройти, а другая нет. Хотелось бы обратиться к нашими сахалинцам и курильчанам: у нас прекрасно работает информационно и методически регламенты. Например, в Министерстве соцзащиты есть вся необходимая информация. Спрашивайте, запрашивайте, знайте свои права, получайте положенные льготы. Дума работает, она мобильна. Согласен, что критика нужна всегда, мы "за" обратную связь через сайт, через соцсети и другие формы коммуникации.

— Есть критика, следовательно, есть над чем работать.

— Я даже провоцирую такой формат работы. Да, бывает немного неприятно. Зато, работа идет, а это – главное.

— В ходе беседы мы перешли с празднично-юбилейной темы в рабочую, рутинную. Судя по информации в СМИ, вам не сидится на месте – вы буквально исколесили север Сахалина. Расскажите о последней рабочей поездке. С кем вы встречались? На что жаловались люди?

— Мы выезжали в Ноглики, Тымовск, Оху, Макаров. Все меняется, но проблем еще много. Например, очень тяжелая встреча была с жителями бараков одной из улиц Тымовска. Какой там ужас твориться в подвалах жилых домов, все затоплено. Местные власти обещали еще в 2017 году решить эту проблему. Но все так и осталось на словах, хотя деньги есть.

— К чему удалось прийти по итогам обсуждения этой проблемы?

— Губернатор дал четкое поручение, и оно уже отработано: на три года разложить самые тяжелые изношенные аварийные дома, в 19, 20 и 21 году – переселить. Это 23 тысячи кв. метров по Ногликам и столько же по Тымовску. Одна из самых поразительных тем – человекосбережение. Опыт работы Лимаренко в федеральных структурах и в сохранении своего коллектива в структурах "Росатома" огромен. Там борются за каждого человека, два раза в год идет диспансеризация.

— Вероятно, теперь подобная практика появится и на Сахалине.

— Такой подход спасает людей и мотивирует их идти в поликлиники. Валерий Игоревич пытается это донести, но не все понимают: какая там бережливая поликлиника, цифровизация? Хотя, так живет весь мир. У нас есть проблема непонимания, но я думаю, что со временем она уйдет. Люди должны жить достойно – выходить в яркие красивые дворы, иметь удобное пространство для жизни, скверы, набережные, парки – в этом мы с главой региона достигли взаимопонимания. Я очень хочу, чтобы такой посыл был и дальше, активный, наступательный.

— На чем следует акцентировать внимание в деятельности областной Думы? Изменится ли работа депутатов в ближайшее время?

— Сейчас пришло такое время, в котором должно быть двустороннее движение законодательного органа и исполнительной власти. Именно совместный формат работы в рабочих группах позволяет делиться информацией, опытом, навыками и проблематикой. Нам ничего не должно мешать работать сообща. Так, можно убрать и проблемные точки, и болевые моменты. К сожалению, не все министерства и зампреды это слышат, но я попросил Валерия Игоревича Лимаренко подойти к такому формату работы очень серьезно. Он эту позицию поддержал и теперь по каждой программе будет создана рабочая группа представителей исполнительной власти совместно с депутатским корпусом, что очень важно.