Грузовой транспорт по-прежнему пользуется объездным путем

По закрытому из-за угрозы обрушения мосту на трассе Спасск-Арсеньев пустили легковые авто. Фото: из архива

По мосту на трассе А-180 на участке между Спасском и Арсеньевым, который был закрыт из-за угрозы обрушения в четврег, 25 апреля, пустили легковой трансопрт, сообщает ИА PrimaMedia.

Тем временем дорожники продолжают обустройство объезда аварийного участка пути. Определяется наиболее удобное место, где будут проложены водоотводные трубы и сделана отсыпка.

"Из Яковлевки в Спасск легковым машинам разрешают проезд. Грузовым и автобусам пока запрещено", — сообщил инстаграм-паблик "Арсеньев ТВ" со ссылкой на местного жителя.