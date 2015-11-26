Алексей Тимченко: САР на острове Русском – точка экономического роста Дальнего Востока

Лидер приморских «делороссов» оценил перспективы использования специального административного района, создающегося в регионе

Алексей Тимченко. Фото: предоставлено ПРО ООО "Деловая Россия"

Еще одна зарубежная структура, подконтрольная гражданину России, приобрела статус международной компании — резидента специального административного района (САР) на острове Русском во Владивостоке весной этого года. Возвращение капиталов в Россию можно только приветствовать, отмечает председатель Приморского регионального отделения Общероссийской общественной организации "Деловая Россия" Алексей Тимченко. По просьбе ИА PrimaMedia, эксперт оценил перспективы использование САР на острове Русском в интересах экономики Приморского края и всего Дальнего Востока.

Напомним, 6 августа 2018 года президент РФ Владимир Путин подписал пакет законов о создании специальных административных районов на островах Русский (Приморье) и Октябрьский (Калининградская область). Основная цель создания нового механизма — деофшоризация зарубежных холдингов, подконтрольных гражданам РФ и владеющих активами в России, в том числе в качестве антисанкционной меры. Согласно основному закону "О специальных административных районах на территориях Калининградской области и Приморского края", подать заявку на резидентство в САР может только иностранное юридическое лицо.

Первого резидента САР на острове Русском АО "Корпорация развития Дальнего Востока" зарегистрировала уже в сентябре 2018 года. Им стала международная компания "Финвижн Холдингс", принадлежащая совладельцу банка "Восточный" Артема Аветисяну. В марте 2019 года вторым резидентом САР стала кипрская компания Donalink Ltd., являющаяся структурой известного российского промышленника и мецената Андрея Мельниченко, основного бенефициара международного производителя удобрений "Еврохим" и угольно-энергетической компании СУЭК (филиал расположен во Владивостоке).

Как напомнил председатель Приморского регионального отделения Общероссийской общественной организации "Деловая Россия" Алексей Тимченко, САР как раз и предусматривает привлечение финансовых потоков на территорию, где специальный административный район создается.

— Подобные спецрайоны — достаточно интересная форма, что показал опыт соседних стран (Китая, Японии, Республики Корея, Сингапура и т.д.), где создано большое количество мест, в которых крупные инвесторы могут оптимизировать свои налоговые платежи и финансовые потоки. С этой точки зрения САР имеет все возможности стать важной точкой роста для Приморского края и всего Дальнего Востока, — сказал собеседник агентства. — Второй важный момент, о котором в свое время говорил президент России и правительство, — это то, что у отечественных предпринимателей, чьи денежные средства находятся в иностранной юрисдикции и у которых из-за этого возникают проблемы, появляется возможность вернуть деньги в Россию и эффективно инвестировать их в экономику своей страны. Сегодня это и надежнее, и перспективнее. По сути, создание САР – это очередной ход в рамках государственной политики по амнистии и возврату капиталов. Напомню, что не так уж давно сопредседатель "Деловой России" и бизнес-омбудсмен при президенте страны Борис Титов ездил в Лондон для переговоров с предпринимателями, эмигрировавшими из страны в разное время, но желающими вернуться в перспективе. Сегодня механизм для возврата капиталов создан и начал работать…

По мнению Алексея Тимченко, офшорная зона на острове Русском, безусловно, будет работать. Хотя работа предстоит большая. Необходимо качественно проработать все регламенты и законодательные моменты в этой сфере.

— Я думаю, задача всего бизнес-сообщества, задача "Деловой России" — совместно с органами власти (в том числе федерального уровня) отработать те инструменты, которые позволят с максимальной эффективностью функционировать САР на острове Русском, с тем чтобы он в первую очередь способствовал развитию экономики региона, — сказал Тимченко.

По словам лидера приморских "делороссов", в последние годы в регионе появляются достаточно оформившиеся федеральные проекты по привлечению инвестиций на Дальний Восток, такие, как создание территорий опережающего развития и введение режима Свободного порта Владивосток. Благодаря этому в Приморье приходят, например, крупные игроки в аграрном секторе.

— Безусловно, все, что происходит в Приморье, должно быть рассчитано не только на внутренний рынок, продукция, производимая на Дальнем Востоке, должна быть конкурентоспособна и на мировом рынке. А для этого нужно, чтобы инвестиции в большой степени вкладывались и в модернизацию действующего производства, и в освоение новых технологий, и в повышение производительности труда. С этой точки зрения очень важно привлечение прямых инвестиций. И такие примеры уже есть. Однако я считаю, что мы пока еще недостаточно сделали для того, чтобы инвестиционный климат позволял в полной мере реализовать потенциал Дальнего Востока и Приморского края, — заметил Тимченко.

По мнению эксперта, средства, полученные в офшоре на Русском острове, могут быть использованы, прежде всего, в банковской системе, откуда могут быть направлены на кредитование существующих в регионе производств. Аккумулирование крупных средств серьезными игроками может впоследствии благотворно сказаться на налаживании производства продукции, которую можно представить на мировой рынок. В любом случае эти деньги должны работать в экономике Дальнего Востока и Приморского края.

— Я считаю, что инвестиционная ситуация, которая формируется в Приморье, должна способствовать эффективной работе САР на Русском острове. Однако предстоит еще достаточно серьезная работа для того, чтобы убедить всех игроков в том, что денежные средства надо не переводить не за границу, а вкладывать в офшоры на территории России. И как только такие крупные игроки действительно появятся, как только будет видна серьезная работа на территориях офшоров, тут же станет понятно, что мы имеем инвестиционный климат, способствующий приходу значительных прямых инвестиций, причем в достаточно больших объемах для реализации серьезных проектов, таких, как модернизация портов, например. Собственно, региональные институты развития бизнеса должны аккумулировать информацию об инвестиционно-привлекательных проектах, тогда и работа пойдет быстрее. Поскольку будет сразу видна "палитра" выбора для вложений инвестиций, в том числе и через оффшор, — сказал Алексей Тимченко.

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