Центр на лопате: не пускают даже пешеходов

Жителям Владивостока сегодня не очень рады власти и гости города
Это интересно 14:12
Центр на лопате: не пускают даже пешеходов. Фото: ИА PrimaMedia

Масштабные перекрытия городских магистралей и пешеходных зон охватили Владивосток в связи с прохождением культурной программы председателя КНДР Ким Чен Ына, в ходе которой он посещает целый ряд различных культурных и развлекательных учреждений, сообщает ИА PrimaMedia.

С начала дня автомобилисты вынуждены стоять в глухих пробках — движение преимущественно в центре города перекрыто сотрудниками ДПС.

Как сообщает корр. агентства, около 13.40 в центре ограничили передвижение пешеходов в районе железнодорожного вокзала и улиц 1-я Морская и Посьетская.

Такие меры так же связаны с мероприятиями, связанными с визитом лидера Северной Кореи. В частности, в эти минуты в этом районе ведется подготовка к церемонии проводов делегации КНДР обратно на родину.

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