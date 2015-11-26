Движение транспорта во Владивостоке в пятницу беспрецедентно сложное

Почему в центре ни пробок, ни машин? К нам приехал Ким Чен Ын. Фото: ИА PrimaMedia

Владивосток с самого начала дня страдает в огромных пробок из-за масштабных перекрытий проезжих частей по всей территории приморской столицы, сообщает ИА PrimaMedia.

Очевидцы делятся фотографиями пустующей улицы Светланской в разгар дня, когда в обычные дни центр города заполнен транспортом.

Из-за существенных изменений движения многим пассажирским автобусам пришлось поменять маршруты и высадить горожан посреди дороги. Спастись от плена на душной дороге было возможно, только развернувшись в разрешенном месте в обратную сторону.

Владивостокцы, оказавшиеся в столь незавидном положении, советовали своим друзьям и знакомым ни в коем случае не садиться сегодня за руль и тем более не пытаться оказаться в центре города.