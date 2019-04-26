Диетологи рассказали, какой шашлык может вызвать рак

Главное не пережаривать мясо на огне
Общество 15:40

В разгар весенних пикников, во время которых главным блюдом на природе является шашлык, диетологи предупреждают о вреде пережаренного мяса.

По словам врача-диетолога Людмилы Денисенко, при приготовлении шашлыка важно правильно выбрать мясо, замариновать его и не пережарить. Мясо с подгоревшими, почерневшими кусочками может давать канцерогенный эффект.

Обугленные кусочки содержат канцерогены — соединения, вызывающие рак, отметила диетолог.

Если мясо все-таки пережарено, следует обрезать обугленные кусочки. Важно также мариновать мясо. Это помогает обезопасить пищу от канцерогенов, пишет Медикфорум.

Также рекомендуется выбирать не очень жирное мясо.

Чтобы защитить мясо от вспышек огня гриль можно прокладывать

алюминиевой фольгой с отверстиями.

А после приготовления шашлыков шампуры и решетки лучше тщательно очистить.

Карина Красилова

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