Популярную опцию водителей назвали вредной

Автоэксперты объяснили, почему не стоит пользоваться камерой заднего вида

Автоэксперты уверены, то такая популярная в машинах опция, как камера заднего вида является вредной.

Наиболее востребованными у автовладельцев сейчас являются парктроники и камеры, показывающие, что происходит вокруг машины. Даже бюджетные модели корейских брендов комплектуются камерами заднего вида, пишет АвтоВзгляд.

Опасность частого использования гаджетов приводит к тому, что водитель расслабляется и полностью доверяет технике.

К примеру, паркуясь с помощью камеры заднего вида на раз водитель превращается в слепого котенка, когда техника ломается.

Автовладелец не чувствует габариты машины, не воспринимает информацию с зеркал авто. Доверяя всецело опциям в машине, водитель теряет квалификацию и как только гаджеты начинают барахлить, такой водитель представляет реальную угрозу на дорогах. Так как ранее виртуозно он управлял авто лишь с помощью опций, а без них профессионализм такого водителя вызывает сомнение.

Поэтому автоэксперты рекомендуют реже пользоваться опциями, чтобы не терять квалификацию.

Карина Красилова