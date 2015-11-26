Уже 217 человек пострадали от укусов клещей в Приморье

Активность кровососущих насекомых зарегистрирована на 24 административных территориях

Клещ. Фото: ИА PrimaMedia

Число обратившихся в медучреждения Приморья за помощью после укусов клещей достигло уже 217 человек. Активность кровососущих насекомых зарегистрирована уже на 24 административных территориях. За аналогичный период 2018 года было исследовано всего 178 клещей, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

Во Владивостоке клещи активны в разных районах города: восемь жителей краевого центра "поймали" этих насекомых на острове Русский, пятеро – в районе бухты Лазурная, трое – в Ботаническом саду. Еще пятеро владивостокцев сняли с себя клещей, которые присосались к ним в районах Первая Речка и Снеговая Падь, а также на Океанской и Трудовом.

Из 217 обратившихся 57 человек – это дети и подростки до 17 лет. На экспресс-исследование сданы 142 клеща, в 22 из них обнаружены возбудители инфекций, передающихся клещами, – боррелии, анаплазмы, риккетсии, а также антиген вируса клещевого энцефалита.

"Случаи заболеваний (подозрений на заболевание) среди жителей края не зарегистрированы", – отмечают специалисты.

В департаменте здравоохранения советуют: в случае присасывания клеща необходимо максимально быстро его удалить, для этого желательно обратиться в медицинскую организацию. Снятого клеща необходимо сдать в лабораторию, где проводятся экспресс-исследования для определения их зараженности на инфекции.