Показы, выставки, фотоконкурсы - интересные события Недели моды во Владивостоке

В приморской столице проходит VI неделя моды University Pacific Style Week

Чемпионат "Мастер-стиль". Фото: предоставлено организаторами

Главное событие этой весны в столице Дальнего Востока: с 22 по 28 апреля во Владивостоке проходит VI неделя моды. University Pacific Style Week (6+) – это крупнейшее мероприятие в области моды в России и единственная площадка для развития и становления дизайнеров Дальнего Востока. Главными организаторами и идейными вдохновителями являются преподаватели и студенты ВГУЭС. В этом году неделя насыщена многочисленными образовательными программами, мастер-классами и Workshops, сообщили ИА PrimaMedia организаторы.

Ежегодно University Pacific Style Week набирает значимость и расширяет известность не только университета, но и города, и региона. По традиции в ней участвуют дизайнеры и модельеры из КНР, Республики Корея, Японии и других стран.

Международная неделя моды открылась во ВГУЭС чемпионатом визажного и парикмахерского искусства "Мастер-стиль". Конкурс проходил для юниоров и опытных мастеров со стажем не менее 2 лет. За звание лучших соревновались 26 стилистов-парикмахеров и 15 визажистов со всего региона.

Чемпионат "Мастер-стиль". Фото: предоставлено организаторами Чемпионат "Мастер-стиль". Фото: предоставлено организаторами Чемпионат "Мастер-стиль". Фото: предоставлено организаторами Чемпионат "Мастер-стиль". Фото: предоставлено организаторами Чемпионат "Мастер-стиль". Фото: предоставлено организаторами Чемпионат "Мастер-стиль". Фото: предоставлено организаторами Чемпионат "Мастер-стиль". Фото: предоставлено организаторами Чемпионат "Мастер-стиль". Фото: предоставлено организаторами Чемпионат "Мастер-стиль". Фото: предоставлено организаторами 1 / 9

Номинаций для оценки парикмахеров было несколько: коммерческая женская и мужская стрижки с укладкой и классическая вечерняя причёска на длинный волос. Визажисты готовили моделей в двух номинациях: свадебный макияж и fashion make-up.

На площадке Приморской государственной картинной галереи состоялось самое амбициозное событие Недели моды – "Серебряная рапсодия" – премиум-показ с участием непрофессиональных моделей.

"Серебряная рапсодия". Фото: предоставлено организаторами "Серебряная рапсодия". Фото: предоставлено организаторами "Серебряная рапсодия". Фото: предоставлено организаторами "Серебряная рапсодия". Фото: предоставлено организаторами "Серебряная рапсодия". Фото: предоставлено организаторами "Серебряная рапсодия". Фото: предоставлено организаторами 1 / 6

Идея организаторов VI Университетской недели моды – вывести на подиум моделей элегантного возраста 45+ – превзошла все ожидания и оказалась популярной. Участниками креативного события пожелали стать многие женщины разных профессий и возраста (самой молодой участнице было 46 лет, а самой зрелой 72 года).

Были показаны коллекции одежды от партнеров проекта, объединенные под названием "Будни современной женщины": "утренний" показ моделей в пижамах, "дневной" кэжуал или по-русски — повседневный стиль одежды, "five o clock" — одежда для отдыха.

Во время показа состоялось знаменательное событие — презентация первой коллекции бренда "1204", получившего название по номеру аудитории Кафедры дизайна и технологий ВГУЭС.

В Музейно-выставочном комплексе работает новая фотовыставка "Юная фотомодель" (6+), ставшая открытием VI Недели моды. В экспозиции предоставлено 36 работ от участниц-финалисток в возрасте от 3 до 16 лет. Всего члены жюри рассмотрели более 100 фоторабот. Выставка продлится до 30 апреля 2019 года.

Фотовыставка "Юная фотомодель". Фото: предоставлено оргкомитетом Фотовыставка "Юная фотомодель". Фото: предоставлено оргкомитетом Фотовыставка "Юная фотомодель". Фото: предоставлено оргкомитетом Фотовыставка "Юная фотомодель". Фото: предоставлено оргкомитетом Фотовыставка "Юная фотомодель". Фото: предоставлено оргкомитетом Фотовыставка "Юная фотомодель". Фото: предоставлено оргкомитетом Фотовыставка "Юная фотомодель". Фото: предоставлено оргкомитетом 1 / 7

В качестве детали гардероба ректор ВГУЭС Татьяна Терентьева, директор Института сервиса, моды и дизайна Инна Клочко, директор театра моды "Пигмалион" Ирина Худякова и другие организаторы и участники выбрали свитшоты, принтованные личными архивными фотографиями из детства. Это стало своеобразным присоединением к акции #10YearsChallenge, популярной в социальных сетях.

Финал конкурса "Юная фотомодель" состоится 28 апреля в с/к "Чемпион", в 18.00. Члены жюри подведут итоги фотовыставки и наградят трех победителей в каждой возрастной категории. Также гостей и участников ждут: фестиваль детских театров моды и показ детской одежды от дизайнеров и партнеров университета.