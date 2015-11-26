Предпринимателей Приморья приглашают на бесплатный семинар по участию в госзакупках

Обучение пройдет в пятницу, 26 апреля, в актовом зале администрации Владивостока
Бизнес 25 апреля, 13:02
Предпринимателей Приморья приглашают на бесплатный семинар по участию в госзакупках. Фото: пресс-служба администрации Приморского края

Центр поддержки предпринимательства Приморского края приглашает представителей малого и среднего бизнеса на бесплатный семинар "Участие в регламентированных закупках по новым правилам" (18+). Обучение пройдет в пятницу, 26 апреля, в актовом зале администрации Владивостока, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

Семинар предназначен для предпринимателей, которые хотят узнать о последних изменениях в сфере закупок по 44-ФЗ и по 223-ФЗ и научиться работать на электронных торговых площадках. Владельцы бизнеса получат набор практических инструментов для увеличения продаж компании.

Отметим, для начинающих предпринимателей в рамках краевой госпрограммы " Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края" предусмотрены гранты до 300 тысяч рублей, льготное кредитование, микрозаймы, субсидии на возмещение затрат по договорам финансовой аренды, а также первого взноса, финансовая поддержка тех, кто производит и реализует товары, работы или услуги, предназначенные для экспорта.

"Во время обучения слушатели получат готовый алгоритм участия в закупках по новым правилам. Это позволит предприятиям малого и среднего бизнеса расширить рынки сбыта своей продукции и услуг, стать поставщиками для госучреждений, крупнейших госкорпораций", – отметила директор Центра поддержки предпринимательства Приморского края Виктория Петрова.

Семинар проведет эксперт в сфере закупок Юлия Романова (г. Москва). Мероприятие бесплатное, обязательна предварительная регистрация.

Напомним, бесплатное обучение и повышение квалификации предпринимателей является важным направлением национального проекта "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". В течение 2018 года Центр поддержки предпринимательства организовал семинары, тренинги и мастер-классы в 22 населенных пунктах Приморья, из которых самый отдаленный – село Новопокровка Красноармейского района. Новые знания, которые помогают в создании нового или развитии действующего бизнеса, получили около 1500 предпринимателей.

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