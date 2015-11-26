Форум «Восток» соберет в Приморье молодежь со всей России

Для участников подготовлена насыщенная деловая, культурная, спортивная и туристическая программы

Организационный комитет форума "Восток". Фото: Александр Сафронов

Продолжается прием заявок от жителей России и зарубежья для участия во Всероссийском молодежном образовательном форуме "Восток" (16+), который пройдет в ДВФУ с 25 июня по 3 июля. Об этом сообщили на организационном комитете под руководством первого вице-губернатора края Веры Щербина в четверг, 25 апреля, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

Участие в совещании приняли начальник управления регионального взаимодействия Федерального агентства по делам молодежи Кирилл Литвицкий, вице-губернатор Антон Волошко, руководители департаментов краевой администрации, представители ДВФУ и другие.

Вера Щербина подчеркнула, что Приморье уже несколько месяцев готовится к проведению такого крупного и серьезного мероприятия с участием иностранных гостей.

"В Приморье соберутся более 600 участников со всей России и стран зарубежья – это очень важное и серьезное событие в масштабах региона. Для них подготовлена насыщенная деловая, культурная, спортивная и туристическая программы. Мы рассчитываем, что все пройдет на высоком организационном уровне", – подчеркнула она.

Представитель Федерального агентства по делам молодежи отметил, что форум будет направлен на развитие Дальнего Востока.

"Нам нужны ребята, которые смогут принять участие в разработке кейсов по решению проблем региона. Возраст участников – от 18 до 30 лет. Сейчас продолжается регистрация на форум через автоматизированную информационную систему "Молодежь России", – сообщил он.

Во время форума пройдет и грантовый конкурс молодежных проектов, с помощью которого ребята смогут получить деньги на реализацию собственных инициатив.

Отметим, чтобы отправить заявку на участие, необходимо создать личный кабинет в автоматической информационной системе "Молодежь России". Здесь же будет открыта и регистрация на мероприятие.

Напомним, инициативу провести Всероссийский молодежный форум в Приморье поддержал губернатор Олег Кожемяко в ходе встречи с руководителем Росмолодежи Александром Бугаевым. Стороны подписали соответствующее соглашение о сотрудничестве. По словам главы края, это мероприятие поможет привлечь молодые кадры в Приморье.