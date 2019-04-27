Ученые назвали самый креативный возраст

В жизни человека есть два пика творческой активности
Общество 01:20
Ученые назвали самый креативный возраст. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia

Ученые назвали самый креативный возраст. В жизни человека есть два пика творческой активности.

Как установили американские исследователи из университета штата Огайо, наибольший подъем творческих способностей наблюдается в возрасте от 25 до 29 лет, а также в районе 57 лет. Чтобы сделать данное открытие, ученые проанализировали жизненный путь многих нобелевских лауреатов.

Результаты исследования напечатаны в издании Daily Mail. Эксперты подробно изучили биографии нескольких десятков нобелевских лауреатов. В итоге их разделили на две категории: "концептуальную" и "экспериментальную".

В первом случае речь идет о способности мыслить нестандартно. Такие креативные люди бросают вызов общепринятому мнению, достаточно рано предлагают новые идеи. Они достигают пика творческой активности и результативности в 25-29 лет.

Что касается второй категории, то мыслители-экспериментаторы накапливают знания на протяжении значительного периода жизни, анализируют их и только потом создают что-то новое. Нобелевских лауреатов из этой категории посетило вдохновение в среднем в 57 лет.

Так что для многих верно известное выражение: "после 40 лет жизнь только начинается". Теперь эту фразу подтвердили и на научном уровне.

Герман Штакеншнейдер

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