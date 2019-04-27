Дешево и сердито: названа средняя цена российского автомобиля с пробегом

Она существенно отличается в зависимости от года выпуска машины

Автомобили. Фото: Антон Балашов, ИА PrimaMedia

Названа средняя цена российского автомобиля с пробегом. Она существенно отличается в зависимости от года выпуска машины.

Как сообщили эксперты аналитического агентства "Автостат", в 2018 году средняя цена отечественной бэушной машины составила 150 тысяч рублей. Однако стоимость подержанных отечественных авто существенно варьируется в зависимости от года выпуска машины. Разрыв может быть почти десятикратным.

Например, средняя стоимость российского автомобиля с пробегом не старше трех лет превышает полмиллиона рублей. В то же время машина, изготовленная кудесниками российского автопрома свыше 15 лет назад, стоит немногим более 60 тысяч рублей.

Для сравнения: средняя стоимость подержанной иномарки в России по итогам 2018 года составила около 590 тысяч рублей. Кстати, по состоянию на 1 января 2019 года в России зарегистрировано 43,5 млн легковых автомобилей. Лидируют машины отечественной марки Lada, на долю которых приходится почти треть от общего количества "легковушек".

Герман Штакеншнейдер