Директор ЦМШ Валерий Пясецкий отметил музыкальные способности приморских детей

Профессор рассказал, как будет организована деятельность владивостокского филиала

директор ЦМШ Валерий Пясецкий. Фото: предоставлено дирекцией ЦМШ

Директор Центральной музыкальной школы при Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского Валерий Владимирович Пясецкий приехал во Владивосток, чтобы провести вступительные испытания кандидатов на обучение в филиал ЦМШ "Приморский". Решение о создании такого филиала было принято в Министерстве культуры около года назад, а уже в октябре филиал должен начать свою работу.

В интервью ИА PrimaMedia Валерий Пясецкий рассказал о том, как будет работать приморский филиал ЦМШ и какое впечатление произвели на московских педагогов приморские дети, пришедшие на вступительные испытания.

— Валерий Владимирович, почему был принято решение о создании приморского филиала ЦМШ во Владивостоке?

— Это часть национального проекта "Культура", в соответствии с которым в четырех городах страны создаются культурно-образовательные комплексы: это Владивосток, Калининград, Кемерово и Севастополь. Решение открыть филиал ЦМШ во Владивостоке стало мне известно в июле 2018 года.

— Что вы знали о сфере музыкального образования Приморья перед тем, как сюда приехали?

— Я изъездил Россию вдоль и поперек, и довольно хорошо представляю себе положение дел в этой сфере в целом. Самые сильные музыкальные школы — в Москве и Петербурге, еще – в Уфе, Казани и Новосибирске. Что касается Приморья – у меня было мало информации. Тем не менее, когда мы с педагогами ЦМШ приехали сюда, чтобы непосредственно заняться отбором учеников, то получили довольно хорошее представление о здешних педагогах и музыкальных способностях ребят.

— Откуда приехали дети на прослушивание?

— В основном из Владивостока и близлежащих городов – Артема, Уссурийска. База для размещения филиала ЦМШ будет построена в 2020 году, а занятия начнутся уже в октябре 2019 года. Поэтому пока мы не привлекаем детей из отдаленных районов края. На прослушивание собралось более 80 детей – и в результате мы оставили около 20 человек.

— Какое впечатление произвели на вас дети?

— Мне понравились самые маленькие кандидаты, им всего по 6 лет. Прослушивали мы всех точно так же, как делаем это в Москве.

— Какого возраста ученики попали в приморский филиал ЦМШ?

— Мы должны набрать 8 человек начальной школы и 10 человек на среднее образование, с 5 по 10 класс. Заниматься они пока будут на базе Дальневосточного государственного института искусств.

— А кто будет преподавать?

— Теперь мы вплотную будем работать с Приморьем, наши педагоги будут примерно раз в два месяца приезжать сюда для мастер-классов, а здесь мы отберем лучшие кадры – и пригласим на стажировку в Москву, чтобы затем они вели обучение. Кроме того, будут онлайн-мосты, мы уже закупаем технику для этого. Все зачеты и экзамены будет отслушивать комиссия из Москвы.

— Что вы можете сказать о знакомстве с местными музыкальными педагогами?

— Среди них есть хорошие, опытные и заинтересованные люди. Главное – они готовы сами учиться, это важно.

— Методика преподавания ЦМШ имеет свои особенности?

— Она отличается интенсивностью. Наши традиции формировались десятилетиями, и в результате ученики выходят на совершенно другой уровень мастерства.

— Значит, при отборе вы обращали внимание не только на данные, но и на мотивацию детей?

— У маленьких детей мотивации нет, она есть у родителей. Внимание мы обращали на данные детей – потому что если их нет, родительская мотивация не имеет значения. И, к сожалению, обратная формула тоже действует: если у детей хорошие данные, но родители не заинтересованы в их развитии, ничего не получится. Этот вывод подтвержден моим 30-летним опытом.

— Обучение будет бесплатным?

— Да, конечно, наша школа – бюджетное учреждение, в перспективе предусмотрено 200 бюджетных мест. В дальнейшем появятся и платные места – в основном для иностранных учащихся. Поступление на платное отделение тоже осуществляется на конкурсной основе, дети проходят серьезный отбор.

— Валерий Владимирович, вы можете вспомнить кого-нибудь из приморцев, покоривших классический музыкальный Олимп?

— Да, мой ученик Александр Синчук, окончивший Московскую государственную консерваторию имени П.И. Чайковского, приехал из Владивостока. На сегодняшний день он – один из самых известных в мире пианистов своего поколения. Он выиграл очень много конкурсов, в том числе, престижный международный конкурс имени С. В. Рахманинова– это было около 10 лет назад. Знаю и других дальневосточников, побеждавших на крупных конкурсах, – скрипач Николай Саченко, пианист Даниил Харитонов, это молодые серьезные музыканты.