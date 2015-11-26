В летней кампании детской занятости школьники могут даже заработать

Чем занять ребенка на лето: мэрия Владивостока предлагает варианты. Фото: ИА PrimaMedia

Семь пригородных оздоровительных лагерей для детей будут работать летом во Владивостоке. Также в июне в городе откроются пришкольные лагеря, в которых смогут отдохнуть больше 10 тысяч детей. Такие данные были озвучены сегодня, 26 апреля, на заседании городской межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное время. Провела совещание Ольга Козерацкая, первый заместитель главы администрации Владивостока, председатель комиссии.

Участниками встречи стали представители различных профильных управлений мэрии, Роспотребнадзора, правоохранительных органов, управления МЧС, руководители пригородных детских лагерей, другие специалисты, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Специалист управления по работе с муниципальными учреждениями образования Людмила Сухоленцева рассказала, что приемка пришкольных лагерей уже ведется, педагоги прошли необходимое обучение. Всего будет проведено три смены. Каждая продлится 21 день и будет посвящена определенной тематике. Например, театру или экологии.

Руководители пригородных детских лагерей также ведут подготовку к открытию. В данный момент они обрабатывают территории акарицидными препаратами и устраняют все замечания по пожарной безопасности.

"Все родители хотят, чтобы летний отдых детей был по возможности организованным. Наша задача – чтобы он стал еще и безопасным. Все мы должны приложить к этому максимум усилий", — обратилась к присутствующим Ольга Козерацкая.

Также по сложившейся традиции в школах города будут работать ремонтные бригады. Школьники смогут заработать деньги на карманные расходы, убирая классы, высаживая растения или работая в школьных библиотеках. Всего на лето запланировано три смены ремонтных бригад. Каждая смена длится две недели с выходными по субботам и воскресеньям, работать ребята будут по четыре часа в день – с 9 до 13 часов.

Около тысячи старшеклассников смогут принять участие в творческих сменах загородных лагерей. Такие смены проходят в экологически чистой зоне отдыха, в стороне от дорог и транспортных узлов. Ребята занимаются танцами или КВН, приобретают навыки общения, заводят новых друзей, учатся быть самостоятельными, проявляют себя в творчестве, открывают массу интересного и полезного.