Чем занять ребенка на лето: мэрия Владивостока предлагает варианты

В летней кампании детской занятости школьники могут даже заработать
Общество 11:17
Чем занять ребенка на лето: мэрия Владивостока предлагает варианты. Фото: ИА PrimaMedia

Семь пригородных оздоровительных лагерей для детей будут работать летом во Владивостоке. Также в июне в городе откроются пришкольные лагеря, в которых смогут отдохнуть больше 10 тысяч детей. Такие данные были озвучены сегодня, 26 апреля, на заседании городской межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное время. Провела совещание Ольга Козерацкая, первый заместитель главы администрации Владивостока, председатель комиссии.

Участниками встречи стали представители различных профильных управлений мэрии, Роспотребнадзора, правоохранительных органов, управления МЧС, руководители пригородных детских лагерей, другие специалисты, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Специалист управления по работе с муниципальными учреждениями образования Людмила Сухоленцева рассказала, что приемка пришкольных лагерей уже ведется, педагоги прошли необходимое обучение. Всего будет проведено три смены. Каждая продлится 21 день и будет посвящена определенной тематике. Например, театру или экологии.

Руководители пригородных детских лагерей также ведут подготовку к открытию. В данный момент они обрабатывают территории акарицидными препаратами и устраняют все замечания по пожарной безопасности.

"Все родители хотят, чтобы летний отдых детей был по возможности организованным. Наша задача – чтобы он стал еще и безопасным. Все мы должны приложить к этому максимум усилий", — обратилась к присутствующим Ольга Козерацкая.

Также по сложившейся традиции в школах города будут работать ремонтные бригады. Школьники смогут заработать деньги на карманные расходы, убирая классы, высаживая растения или работая в школьных библиотеках. Всего на лето запланировано три смены ремонтных бригад. Каждая смена длится две недели с выходными по субботам и воскресеньям, работать ребята будут по четыре часа в день – с 9 до 13 часов.

Около тысячи старшеклассников смогут принять участие в творческих сменах загородных лагерей. Такие смены проходят в экологически чистой зоне отдыха, в стороне от дорог и транспортных узлов. Ребята занимаются танцами или КВН, приобретают навыки общения, заводят новых друзей, учатся быть самостоятельными, проявляют себя в творчестве, открывают массу интересного и полезного.

дети

Юных читателей Приморья приглашают присоединиться к акции «Библиосумерки»

26 апреля, 11:51

Московская Государственная Академия хореографии продолжает искать таланты в Приморье

26 апреля, 10:00
Подарили частичку тепла: «Владхлеб» поздравил пациентов онкогематологического центра
Загрузка...
Загрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. И.о. главного редактора Федотов И. М.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia