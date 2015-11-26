Ночная служба и дневные народные гуляния: во Владивостоке состоится празднование Пасхи

Праздничные богослужения в храмах Владивостока начнутся в 23.00, 27 апреля
Общество 16:19
28 апреля во Владивостоке состоится празднование Пасхи. Фото: Антон Новгородов, ИА PrimaMedia

Светлое Христово Воскресенье будут отмечать все православные христиане 28 апреля. Во Владивостоке главная праздничная служба пройдет в ночь с субботы на воскресенье в Покровском кафедральном соборе. Днем 28 апреля состоится крестный ход и народные гуляния на центральной площади, сообщает ИА PrimaMedia.

Ночные пасхальные богослужения пройдут во многих храмах Приморского края в ночь с субботу на воскресенье. Митрополит владивостокский и приморский Владимир проведет пасхальную литургию в Покровском кафедральном соборе (Океанский проспект, 44). Начало службы в 23.00.

В Успенском храме Владивостока (ул. Светланская, 65) Полунощница начнется в 23.15. В мужском Серафимском монастыре на острове Русский (ул. Подножье, 9/1) ночная служба начнется в 23.30, а в Марфо-Мариинском женском монастыре на Седанке (ул. Четырнадцатая, 32) — в 23.00.

Также Полуночница и крестный ход состоятся храме Казанской иконы Божьей Матери (ул. Верхнепортовая, 74). Начало в службы в 23.00. В 00.00 здесь начнется Пасхальная утреня, а в 9.00 Пасхальная Божественная литургия.

В 23.30 начнутся ночные богослужения в храме святых Кирилла и Мефодия при Православной гимназии (ул. Бородинская, 25) и в храме новомучеников и исповедников Церкви Русской (ул. Шуйская, 23-А).

Перед началом праздничных богослужений в храмах проходит освещение пасхальной продукции и таинство исповеди.

Как сообщили в пресс-службе администрации Владивостока, днем 28 апреля начнется праздничная программа общегородская программа. В 12.00 состоится крестный ход. Шествие начнется от Покровского кафедрального собора и завершится на центральной площади, где будет совершен праздничный молебен.

Затем для жителей и гостей Владивостока выступят соборные хоры и творческие коллективы города. Со сцены прозвучат народные песни и композиции, воспевающие светлый день Пасхи, а свои хореографические композиции представят танцевальные студии.

Также на площади будут работать тематические локальные площадки, пройдут игры и викторины, состоится флешмоб "Славянский хоровод".

Вечером во всех храмах также пройдут праздничные богослужения. Митрополит Владимир проведет Великую Пасхальную Соборную вечерню в Покровском кафедральном соборе, начало в 17.00.

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