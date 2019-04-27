"Здесь я вижу слабоумие": советник губернатора накинулся на активистов из-за письма мэру

Чиновник послал общественников писать обращения Папе Римскому
#КопилкаПерлов
Общество 19:05
Сбор подписей. Фото: Антон Балашов

Советник губернатора Орловской области Сергей Лежнев оскорбил активистов из Орла, обратившихся с письмом к мэру Москвы Сергею Собянину. Чиновник отправил общественников, которые просили сместить акцент в благоустройстве города, писать письма Папе Римскому и дважды назвал их слабоумными.

Общественники выразили недовольство тем, что вместо вместо реставрации памятников архитектуры спонсорские деньги в размере 350 млн рублей, выделенные из бюджета Москвы, уходят на "типовое" благоустройство. Активисты в письме Собянину попросили помочь сместить акцент с установки "типовых фонарей и фонтанов" на ремонт исторического наследия, чтобы привлечь в город как можно больше туристов, пишет региональный портал "Новый день".

Активисты в обращении к московскому мэру также просили повлиять на Орловского губернатора Андрея Клычкова с тем, чтобы архитектурные преобразования проводились по согласованию с жителями города и общественниками. Советник губернатора Орловской области Сергей Лежнев, комментируя обращение активистов, назвал их слабоумными.

"Здесь я вижу два момента: слабоумие тех, кто подготовил это обращение, а также обычный популизм", – заявил чиновник.

Лежнев добавил, что "по этим скверам, вокруг фонтанов" гуляют "сотни людей… сотни детей". "А какие-то три общественника считают, что их мнение – выше, чем мнение тысяч жителей Орла и Орловской области. Безусловно, это слабоумие", – повторил он оскорбительные слова в адрес активистов, пишут "Орловские новости". Он пояснил, что если кому-то не нравятся ремонт скверов и фонтанов — "сугубо их личное дело".

"Хотят – могут писать письма хоть Папе Римскому", – отрезал чиновник.

Кстати, пользователи в соцсетях согласились с призывом чиновника. Участники обсуждений в пабликах подтвердили, что в России писать письма высокопоставленным чиновникам бесполезно — эффективнее будет обратиться за помощью к Папе Римскому.

Ольга Толмачева

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