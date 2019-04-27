Погибло одно из самых популярных шоу на ТВ

После скандала окончена история "Голоса" (ВИДЕО)

Финал шоу "Голос.Дети" закончился скандалом. Фото: Скриншот видео телешоу "Голос.Дети", видео-хостинг YouTube

Одно из самых популярных телевизионных шоу "приказало долго жить". Из-за скандала с подсчетом голосов и победы дочери Алсу, которую общественность сочла недостойной главного приза, история телешоу "Голос. Дети", похоже, окончена.

Скандал разразился из-за ситуации на финале телешоу в пятницу, 27 апреля. С большим отрывом от конкурентов по результатам зрительского голосования победила дочь певицы Алсу Микелла Абрамова. Первый канал уже пообещал проверить итоги голосования, заявив, что во время подсчета "были отмечены некоторые аномальности".

"Мы подтверждаем проверку итогов голосования, — говорится в заявлении канала. — Во время финала шестого сезона проекта "Голос. Дети" оператором голосования были отмечены некоторые аномальности. Однако выводы можно будет делать только после детальной проверки".

По одной из версии причиной победы дочери Алсу стала массированная кампания в ее поддержку, организованная звездной семьей. Отмечается, что иных возможностей фальсифицировать победу нет, взлом системы голосования невозможен — программа подсчета голосов легко идентифицирует ботов и игнорирует "липовые" голоса.

Результаты финала "Голоса" шокировали российских артистов. В частности, Максим Галкин усомнился в справедливости присуждения лавров победителя Микелле Абрамовой. А продюсер певицы Светланы Лободы, наставницы дочери Алсу, заявила об "окончании истории "Голоса" после скандала.

Не смог пройти мимо резонансной истории и продюсер Макс Фадеев. "Все что касается этого финала. Я посмотрел. От меня все хотят комментарий. А нужен ли он? Мне кажется нет...", — выразил позицию Фадеев.

В статье использовано видео канала "Голос.Дети", видео-хостинг YouTube.

Ольга Толмачева