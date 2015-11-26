Первая персональная выставка Лоры Белоиван «Время-Ночь» открылась в «Артэтаже» (16+)

Некоторые работы временно вернулись во Владивосток из частных коллекций Риги, Москвы и других городов

Работа Лоры Белоиван. Фото: ИА PrimaMedia

"Артэтаж" сегодня, 27 апреля, открыл персональную выставку Лоры Белоиван — писателя, блогера, художника и директора реабилитационного центра "Тюлень". Из множества своих ипостасей сама Лора на первое место ставит именно художника, о чем не раз говорила и писала. При этом выставка "Время-Ночь" стала для нее первым серьезным опытом "развиртуализации" — до сих пор работы можно было увидеть только в интернете, да еще в мастерской автора, сообщает ИА PrimaMedia.

Популярность Лоре Белоиван в начале двухтысячных принесли социальные сети – сначала "Живой журнал", позднее – Фейсбук, а затем появился и собственный сайт "Лавка Белоиван". Рассказы писательницы многих читателей захватывают с первых страниц: в них есть умная ирония, любовь к жизни, парадоксальные и фантасмагорические сюжеты и отличный русский язык. Все это есть и в ее картинах – разве что за исключением письменной речи. Работы, выходящие из-под кисти Лоры, практически мгновенно находят спрос у ценителей живописи. Как-то раз искусствовед Наталья Левданская полушутя назвала ее "самым продаваемым художником Приморья" — и это вряд ли преувеличение. Руководитель "Артэтажа" Александр Городний уговаривал Лору на выставку больше года. Основная трудность заключалась в том, чтобы собрать несколько десятков работ: они не залеживались в мастерской художника, разлетаясь по разным городам и странам. Чтобы сформировать экспозицию, некоторые работы пришлось на время позаимствовать из частных коллекций – их передали во Владивосток с оказией из Москвы, Риги, Хабаровска и других городов. Возвращать картины владельцам Лора намерена лично.

Открытие выставки Лоры Белоиван в "Артэтаже". Фото: ИА PrimaMedia Открытие выставки Лоры Белоиван в "Артэтаже". Фото: ИА PrimaMedia Открытие выставки Лоры Белоиван в "Артэтаже". Фото: ИА PrimaMedia Открытие выставки Лоры Белоиван в "Артэтаже". Фото: ИА PrimaMedia 1 / 4

"После школы я не рисовала почти 20 лет. Первая проданная работа была в 2005 году, она называлась "Громкий ангел пролетел" и была куплена за 100 долларов. С 2007 года живопись в моей жизни конкурирует с писательством за право быть основным занятием и, видимо, побеждает. Рисовать гораздо приятнее, чем писать рассказы – во всяком случае, когда рисуешь,не умираешь каждый раз, а даже наоборот. Считаю акрил самым благодарным и честным материалом: ты с ним по-человечески, и он с тобой тоже по-человечески. Основная тема выставки — ночь. Практически все сюжеты и события на представленных работах происходят ночью, когда у человека обостряются слух и зрение, а небо становится к нему ближе. Автор и сам предпочитает работать по ночам. Таким образом, все эти обстоятельства сошлись в названии "Время-Ночь" — так написала Лора в аннотации к собственной выставке. Она продлится до 26 мая.

Вернисаж стал довольно многолюдным – пришли художники, писатели, журналисты, фотографы, друзья и бывшие коллеги художницы из ДВМП, молодежь. Приветственное слово сказала руководитель городского управления культуры Светлана Шупиро. Александр Городний отметил, что в работах Лоры заметно постоянное движение и выразил надежду, что вслед за первой выставкой через год воспоследует новая.

Работы Лоры Белоиван на выставке "Время-ночь": "Очередь в ветклинике". Фото: ИА PrimaMedia Работы Лоры Белоиван на выставке "Время-ночь". Фото: ИА PrimaMedia Работы Лоры Белоиван на выставке "Время-ночь": "Лемуры и святой Франциск Ассизский". Фото: ИА PrimaMedia Работы Лоры Белоиван на выставке "Время-ночь": "Внутри кита". Фото: ИА PrimaMedia Работы Лоры Белоиван на выставке "Время-ночь": "Последний рейдовый катер". Фото: ИА PrimaMedia Работы Лоры Белоиван на выставке "Время-ночь". Фото: ИА PrimaMedia Работы Лоры Белоиван на выставке "Время-ночь": "Охотники (старое фото)". Фото: ИА PrimaMedia Работы Лоры Белоиван на выставке "Время-ночь": "Четыре навылет, одна — по касательной". Фото: ИА PrimaMedia Работы Лоры Белоиван на выставке "Время-ночь": "Пограничный конфликт". Фото: ИА PrimaMedia 1 / 9

Справка. Лора Белоиван родилась в 1967 году в Северном Казахстане. Там же закончила художественную школу. В 1985 году приехала во Владивосток. Работала в Дальневосточном морском пароходстве буфетчицей, журналистом в ИТАР-ТАСС и РИА-Новости. Автор пяти книг, финалист трех российских литературных премий.