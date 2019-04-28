Новый митрополит. Новый губернатор

Торжественное богослужение состоялось в Покровском кафедральном соборе

Торжественное пасхальное богослужение состоялось во Владивостоке. Фото: Татьяна Меель

В ночь с 27 на 28 апреля во Владивостоке состоялось торжественное богослужение, сообщает ИА PrimaMedia. Это событие традиционно объединило широкую общественность, духовенство и представителей исполнительной власти.

В Покровском кафедральном соборе митрополит Владивостокский и Приморский Владимир, преемник Владыки Вениамина, совершил полунощницу, крестный ход, Пасхальную заутреню и Божественную литургию святителя Иоанна Златоуста.

На богослужении присутствовали губернатор Приморского края Олег Кожемяко с супругой, мэр Владивостока Олег Гуменюк и другие официальные лица.

"Под пение стихиры "Воскресение Твое, Христе Спасе" собравшиеся совершили крестный ход вокруг Покровского кафедрального собора", — сообщает сайт Владивостокской епархии.

Затем были освящены традиционные пасхальные угощения, принесенные прихожанами, а в конце богослужения митрополит Владимир поздравил молящихся с праздником.

Службы в эту ночь проходили по всех муниципалитетах края.

Напомним, основные пасхальные мероприятия состоятся в воскресенье 28 апреля. Во Владивостоке с 12.00 до 13.00 пройдет крестный ход от Собора Покрова Пресвятой Богородицы до центральной площади. На это время по маршруту будет ограничено движение транспорта. Затем на главной площади города начнется концерт и откроется ярмарка с различными конкурсами, приуроченные к празднику.