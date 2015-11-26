"Источник духовной радости": как жители Владивостока Пасху отмечали

Лучшие моменты - в фоторепортаже корреспондента ИА PrimaMedia

Жители Владивостока отметили Пасху. Фото: Александр Хитров

Жители Владивостока отметили Пасху на центральной площади города, сообщает ИА PrimaMedia. В праздничных мероприятиях приняли участие губернатор Олег Кожемяко и другие официальные лица.

Пасхальные мероприятия продолжились в дальневосточной столице. В 12.00 верующие приморцы прошли крестным ходом от Покровского кафедрального собора до центральной площади, где митрополит Владивостокский и Приморский Владимир провел торжественный молебен. Митрополит обратился к собравшимся с поздравлениями и отметил, что Пасха — источник духовной радости.

Поздравил жителей края и Олег Кожемяко, который вместе с супругой принимал участие в крестном ходе.

"От всей души поздравляю вас со Светлым Христовым Воскресеньем. Желаю мира, добра, любви, благополучия. Пусть в ваших семьях всегда будут радость, улыбки. Христос Воскрес!" – сказал губернатор.

Затем наступило время развлекательных мероприятий. Сегодня в центре целый день проходили народные гуляния. Для жителей и гостей города выступали творческие коллективы. На площади работали фотозоны и интерактивные площадки для детей и взрослых.