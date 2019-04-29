Главные ошибки, которые совершают водители, экономя на топливе

Многие автовладельцы совершают ошибки, даже об этом не зная
Общество 02:20

Зачастую водители, пытаясь сэкономить на топливе, совершают ошибки, которые наоборот бьют по карману.

Говорят, если периодически заливать в топливный бак специальные присадки, то можно существенно снизить расход топлива. На самом деле, это миф. С присадками мотор "кушает" примерно столько же "горючки", сколько и без них — выходит, это пустая трата денег, пишет АвтоВзгляд.

Вторая ошибка заключается в суждении, что когда расходник сильно засоряется, аппетит двигателя начинает постепенно увеличиваться. Поэтому производители рекомендуют "обновлять" фильтр вовремя и даже немного чаще. Однако сокращать интервал в несколько раз бессмысленно и это пустая трата денег.

Ряд водителей уверены, что снизить расход бензина можно, перейдя на "горючку" с меньшим октановым числом. Однако эксперты не считают, что расход снизится, а, возможно даже и повысится. Причем некоторые современные двигатели очень капризны — для них фокус с октановым числом может стать фатальным.

Водители на машинах с карбюраторным двигателем экономили топливо с помощью езды накатом со времен СССР. Сегодня этот прием не актуален, так как моторам с электронной системой подачи "горючки", иначе говоря, инжекторным, движение на "нейтралке" — не помогает.

Также водители, чтобы сэкономить готовы заливать горючку с меньшим октановым числом, подвергая себя опасности, кататься на нейтральной передаче. При этом они тратят немало средств на бессмысленные присадки и слишком частые замены воздушного фильтра. Забывая о контроле давления в шинах, который также влияет на расход топлива.

Тем не менее, сэкономить можно, пересмотрев свой стиль вождения. Автоэксперты рекомендуют избегать резких ускорений и торможений. Если автомобиль укомплектован "механикой", то чаще следует поглядывать на тахометр, чтобы выбирать правильные передачи. Также необходимо стараться объезжать заторы, соблюдать скоростной режим. И не забывать о технических обслуживаниях и проверках колес.

Карина Красилова

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