Главные ошибки, которые совершают водители, экономя на топливе

Многие автовладельцы совершают ошибки, даже об этом не зная

Зачастую водители, пытаясь сэкономить на топливе, совершают ошибки, которые наоборот бьют по карману.

Говорят, если периодически заливать в топливный бак специальные присадки, то можно существенно снизить расход топлива. На самом деле, это миф. С присадками мотор "кушает" примерно столько же "горючки", сколько и без них — выходит, это пустая трата денег, пишет АвтоВзгляд.

Вторая ошибка заключается в суждении, что когда расходник сильно засоряется, аппетит двигателя начинает постепенно увеличиваться. Поэтому производители рекомендуют "обновлять" фильтр вовремя и даже немного чаще. Однако сокращать интервал в несколько раз бессмысленно и это пустая трата денег.

Ряд водителей уверены, что снизить расход бензина можно, перейдя на "горючку" с меньшим октановым числом. Однако эксперты не считают, что расход снизится, а, возможно даже и повысится. Причем некоторые современные двигатели очень капризны — для них фокус с октановым числом может стать фатальным.

Водители на машинах с карбюраторным двигателем экономили топливо с помощью езды накатом со времен СССР. Сегодня этот прием не актуален, так как моторам с электронной системой подачи "горючки", иначе говоря, инжекторным, движение на "нейтралке" — не помогает.

Также водители, чтобы сэкономить готовы заливать горючку с меньшим октановым числом, подвергая себя опасности, кататься на нейтральной передаче. При этом они тратят немало средств на бессмысленные присадки и слишком частые замены воздушного фильтра. Забывая о контроле давления в шинах, который также влияет на расход топлива.

Тем не менее, сэкономить можно, пересмотрев свой стиль вождения. Автоэксперты рекомендуют избегать резких ускорений и торможений. Если автомобиль укомплектован "механикой", то чаще следует поглядывать на тахометр, чтобы выбирать правильные передачи. Также необходимо стараться объезжать заторы, соблюдать скоростной режим. И не забывать о технических обслуживаниях и проверках колес.

Карина Красилова