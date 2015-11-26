Сергей Васильцов: Заниматься виртуальной реальностью можно хоть на Луне

Магистрант ДВФУ рассказал, что университетский технопарк эффективно помогает талантам найти применение на рынке технических разработок

Сергей Васильцов. Фото: ИА PrimaMedia

Магистрант Инженерной школы ДВФУ Сергей Васильцов прославился в 2018 году своей идеей под звучным названием "НейроБОС". Суть ее заключалась в использовании технологии нейробиологической обратной связи для снижения уровня стресса. После серии специальных тренингов с применением нейроинтерфейса человек могу осознанно управлять своими эмоциями. Сергей сделал доклад об этой технологии на университетском конкурсе научных докладов на английском языке – и его выступление было отмечено как самое оригинальное. В интервью ИА PrimaMedia магистрант рассказал, как увлекся разработками в сфере виртуальной реальности – и поделился с будущими студентами рекомендациями, как следует использовать время в кампусе.

Увлекся программированием еще в школе

В 2012 году я поступил на факультет робототехники. Посмотрел фильмы про Железного человека, популярные в те годы, и подумал — почему бы не начать строить роботов? Потом, после трех лет обучения, я понял, что, наверное, здесь меня не научат делать костюм железного человека — и перевелся на cтандартизацию, потому что по этой специальности больше профессий на рынке. Немножко переквалифицировался в этом направлении. Поступил в магистратуру на "Инноватику", и там уже начал заниматься виртуальной реальностью.

У меня была установка пойти на инженера отучиться, просто потому что инженерное образование дает особый склад мысли, скажем так. Я родился в Находке, и у меня был выбор: либо учиться здесь, либо ехать куда-то дальше. Из тех университетов, которые есть здесь, ДВФУ — самый крупный, больше всего специальностей. Я посмотрел, какие специальности здесь есть, увидел, робототехнику и подумал — почему нет?

В школе я увлекался программированием. Писал игры на Basic, "Морской бой" делал… То есть, игры небольшие, но тем не менее, мне было интересно.

Возможностям студентов ДВФУ можно позавидовать

Сейчас кампус расцвел, появилось очень много организаций, где можно поучаствовать. Сейчас здесь хорошо. Но первые впечатления были "плавающие".

На данный момент в ДВФУ очень много возможностей для студентов. Взять тот же технопарк, например, который дает возможность развиваться в предпринимательском русле. Он приводит спикеров разных, проводит обучение чуть ли не каждый месяц, поддерживает какие-то начинания. Если есть какая-то идея, можно прийти и начать. Сейчас очень много возможностей. Я общаюсь с ребятами из других университетов, и они говорят, что у них такого нет. Некоторые завидуют, и, возможно, хотели бы у нас учиться, но живут где-нибудь на Западе.

Перспективная виртуальная реальность

Когда я заканчивал бакалавриат, не думал, что буду заниматься виртуальной реальностью. То есть, у меня был другой склад ума, другое направление мысли. Но когда поступил в магистратуру, мы попали в пилотный проект, первый в России, — магистратура с виртуальной реальностью. У нас обкатывались разные технологии, которые сейчас активно внедряются. Нам показали виртуальную реальность, как ее делать, как программировать. Так постепенно мы объединились с товарищем и решили заниматься виртуальной реальностью. Нашли заказ, сделали его, получили деньги. Буквально на днях завершился крупный проект. Мы делали его полгода для автошколы, и поэтому дальше продолжаем заниматься виртуальной реальностью, потому что это перспективно, интересно.

Компании, которые занимаются виртуальной реальностью, разрабатывают тот контент, который внутри шлема. Именно этот контент позволяет обучаться, делать что угодно. Прелесть виртуальной реальности в том, что ей и можно заниматься, где угодно – можно в Юго-восточной Азии, где-нибудь в теплых странах, можно на Дальнем Востоке, в Москве, на Луне... Но мне нравится Дальний Восток. Я здесь родился и вырос. Здесь прекрасное море, прекрасные условия в технопарке. Мы уже выходим на уровень выше: сначала мы делали разработки для местной компании, а сейчас проводим исследования западного рынка, и, собственно, без проблем можно делать программы для иностранных компаний. Президент технопарка на Русском дает нам возможность развития, место для работы, поддержку, контакты с бизнес-сообществом и т.д.

Технопарк позволяет развиваться быстрее

Благодаря технопарку, мы съездили в другие страны, в другие города. Я был в Японии, например, с бизнес-миссией, показывал свои наработки, общался с японскими предпринимателями. То есть, технопарк позволяет развиваться быстрее. Благодаря технопарку мы недавно были в Сколково, они нас активно звали к себе в технопарк, там есть целое направление по виртуальной реальности. Пока мне нравится на Дальнем Востоке, здесь можно работать, здесь прекрасный кампус, возможности для развития.

Автомобильный симулятор мы разрабатывали полгода, это наш первый крупный проект в сфере образования. Он нам очень дорог, мы совершили там кучу ошибок, которые можно было совершить — в плане организации работы, расчёта стоимости, расчета сроков и т.д. Но мы растем благодаря ошибкам, поэтому многому научились и сейчас планируем развивать этот продукт, распространять его на другие города, на другие страны. Общались с китайскими партнерами, рассматривали возможность выхода на китайский рынок.

Будущим студентам и абитуриентам ДВФУ прежде всего я хочу пожелать с первого дня учебы начинать участвовать во всех всевозможных организациях ДВФУ, которые есть, чтобы получить как можно больше опыта.