Александр Авдеев: В Артеме мы воспитываем настоящих патриотов

В Артемовском городском округе прошел форум ветеранов

Форум ветеранов прошел в Артеме. Фото: Дмитрий Кучма

Форум ветеранских организаций и патриотических объединений прошел в Артеме в преддверии Дня Победы. Как отметили участники форума, важно пронести из поколения в поколение память о подвиге русского народа, о великой Победе, воспитать в подрастающем поколении чувство благодарности и героизма, сообщает ИА PrimaMedia.

В мероприятии приняли участие руководители ветеранских организаций и молодёжных, детских объединений Приморского края по актуальным проблемам патриотического воспитания, а также главы муниципальных образований Приморья, врио вице-губернатора Приморского края Олег Мельников, заместитель председателя ЗАКСа Приморского края Сергей Кузьменко, глава Артемовского городского округа Александр Авдеев (АГО), спикер Думы АГО Анатолий Бадель.

Стоит отметить, что на территории Артемовского городского округа для школьников каждый год проводятся различные конкурсы, направленные на патриотическое воспитание молодого поколения. Кроме этого, воинские части вносят активный вклад в сотрудничество, к примеру, на их территории проходят патриотические сборы, в программу которых включена как теоретическая, так и практическая подготовка. С января по февраль во всех школах регулярно проводятся месячники по военно-патриотическому воспитанию.

Заместитель главы региона подчеркнул, очень важно сохранить память о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны и проявить заботу о ветеранах.

"В основе политики Администрации Приморского края – социальная защита ветеранов, обеспечение их жильем, всеми необходимыми льготами и преференциями. Многое еще предстоит сделать, и мы к этому готовы. От имени Олега Кожемяко хотел бы поблагодарить вас за работу по патриотическому и духовному воспитанию молодежи, которую вы сейчас ведете. Вы выстояли в сложные военные годы, помогли восстановить страну и до сих пор остаетесь в строю", – отметил он, пожелав ветеранам крепкого здоровья и благополучия.

Форум ветеранов прошел в Артеме. Фото: Дмитрий Кучма Форум ветеранов прошел в Артеме. Фото: Дмитрий Кучма Форум ветеранов прошел в Артеме. Фото: Дмитрий Кучма 1 / 3

Затем к собравшимся в зале Дворца культуры обратился глава Артемовского городского округа Александр Авдеев. По его словам, в Артеме военно-патриотическому воспитанию молодого поколения уделяется особое внимание. Для этих целей в округе проводятся мероприятия соответствующей тематики, на которые, как правило, приходят большое количество молодых людей. Мэр Артема уверен, что патриотическое воспитание – это основа, которая необходима для внимательного отношения к памяти прошлого, к своим историческим корням и традициям нашей Великой страны.

"Лично для меня большая честь принимать на территории Артемовского городского округа участников форум с участием руководителей ветеранских организаций, глав территорий Приморского края, представителей администрации Приморского края. Уверен, что город Артем не случайно выбран местом проведения такого важного мероприятия. Мы систематически и целенаправленно ведем большую работу по патриотическому воспитанию граждан нашего округа, работаем по нескольким направлениям, с разными возрастными категориями граждан, начиная от детей дошкольного возраста и до пенсионеров, ветеранов", — сказал Александр Авдеев.

Свои выступления подарили собравшимся творческие коллективы Артема.

Форум ветеранов прошел в Артеме. Фото: Дмитрий Кучма Форум ветеранов прошел в Артеме. Фото: Дмитрий Кучма Форум ветеранов прошел в Артеме. Фото: Дмитрий Кучма Форум ветеранов прошел в Артеме. Фото: Дмитрий Кучма Форум ветеранов прошел в Артеме. Фото: Дмитрий Кучма Форум ветеранов прошел в Артеме. Фото: Дмитрий Кучма Форум ветеранов прошел в Артеме. Фото: Дмитрий Кучма 1 / 7

Форум ветеранов в Приморье проводится ежегодно и традиционно на нем обсуждают проведение смотра-конкурса муниципальных образований и ветеранских организаций в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

В этом году завершился первый этап мероприятия. За умелую организацию его в Приморье Олег Мельников вручил Почетные грамоты Администрации края главе Артема Александру Авдееву, главе Лесозаводска Сергею Михайлову, главе Черниговского района Владимиру Семкину. Главе Чугуевского района Роману Деменеву, председателю Владивостокского городского Совета ветеранов войны Сергею Кондратенко, председателю находкинского Совета ветеранов Борису Маношкину, председателю Совета ветеранов Кировского района Анне Пуховой и председателю Владивостокского отделения организации "Боевое братство" Виктору Донцу.

Почетной грамотой губернатора Приморья награждены глава Дальнереченска Сергей Васильев, председатель краевого Совета ветеранов Дмитрий Григорович, заместитель главы Пожарского района Татьяна Носкова и другие.