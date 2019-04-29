Жизнь миллионов россиян изменится с 1 мая

Вступают в силу давно обсуждаемые законопроекты

Россияне. Фото: Антон Новгородов, ИА PrimaMedia

С 1 мая ступят в силу сразу несколько законов, которые изменят жизнь россиян. Прежде всего новшества пенсионеров: изменится порядок начисления пенсий ветеранам Великой Отечественной войны, произойдет перерасчет доплат к страховым пенсиям. Новые правила ступят в силу в сфере строительства и в отношении держателей капиталов за рубежом.

Пенсии вырастут

В начале мая пенсии ветеранам Великой Отечественной должны вырасти сразу на 15–20%, в цифровом выражении на 9,5 тысячи рублей. Однако увеличение пенсионных выплат предназначено только некоторым категория ветеранов. Тем, кто проходил службу в рядах действующей армии (или других силовых структур), а также состоял в партизанских отрядах и отрядах подпольщиков, служил в разведке, был награжден медалью "За оборону Ленинграда", и граждан, в детском возрасте получивших инвалидность из-за ранений.

В Пенсионном фонде проведут перерасчет доплат к страховым пенсиям — в результате дополнительные выплаты могут получить до 6 млн неработающих пенсионеров.

Напомним, что изменится принцип подсчета: Ранее при определении размера таких доплат учитывалась индексация пенсий, а увеличение суммы самой пенсии могло привести к уменьшению дополнительных выплат, и в результате на руки люди получали примерно те же деньги, что и раньше, пишет "Парламентская газета".

Сейчас все доходы пенсионера (включая собственно пенсию, социальные выплаты и другие положенные гражданину меры господдержки) доводятся до уровня прожиточного минимума (он меняется в зависимости от региона, в среднем по стране составляет около 10 тысяч рублей), а уже затем увеличиваться на сумму индексации.

Дополнительные средства могут получить около 4 млн человек, получающих федеральные надбавки, и около 2,5 млн человек, которым положены дополнительные выплаты на региональном уровне.

Жизнь с "Миром"

С мая 2019-го все государственные выплаты (от пособий до зарплат бюджетникам) будут переводиться на карты отечественной платежной системы "Мир". Первые выплаты на эту карту же бюджетники, а также военные, сотрудники органов внутренних дел и пожарные, сотрудникам органов по контролю за оборотом наркотиков, служащие войск национальной гвардии и те, кто работал в учреждениях уголовно-исполнительной системы.

От эскроу-счетов уйдет часть застройщиков

Исключение из правил на законодательном уровне сделаны для некоторых российских застройщиков, которые не будут работать по эскроу-счетам (специальные накопительные счета). В начале мая вступит в силу постановление правительства России. Послаблений получат строительные фирмы, готовность домов у которых составляет не менее 30%, при том, что долевые договоры покрывают менее 10% от общего количества помещений в строящемся объекте. Если же компания проводит комплексное освоение территории, то для нее порог готовности объектов будет снижен до 15%.

Для остальных девелоперов с 1 июля 2019 года обязателен переход на использование специальных эскроу-счетов. Деньги, внесенные участниками долевого строительства, будут храниться на специальных банковских счетах вплоть до завершения строительства, сообщают "Известия".

Капиталы вернут в Россию

Для россиян, желающие воспользоваться амнистией капиталов, она все еще будет действовать, но условия ее ужесточаться. Гражданам придется не только рассказать о зарубежных счетах, но перевести средства на территорию России. Крупные активы позволят перевести в специально-предусмотренные административные зоны, где будут действовать льготные условия.

В Минфине сообщили, что подать специальную налоговую декларацию в рамках нового этапа налоговой амнистии можно будет с 1 мая 2019 года, продлится она до конца февраля 2020-го года.

Паллиативная помощь

Технические средства реабилитации должны уже в мае начать предоставлять россиянам, с инвалидностью, нуждающимся в паллиативной помощи в течение семи дней. К средствам относятся и бытовые предметы такие, как противопролежневые матрасы или подушки, спецприспособления. Ранее пациенту приходилось ждать до 30 дней.

Впервые прописано право каждого человека на обезболивание. В том числе для облегчения боли при необходимости допускается использование наркотических или психотропных препаратов. Тех, кто остается на дому, должны бесплатно обеспечивать медицинскими изделиями, необходимыми для поддержания функций организма

В том числе в документе официально прописано определение паллиативной помощи как комплекса мер, направленного на улучшение качества жизни и облегчение боли у неизлечимо больных людей (в том числе тех, у кого диагностирован рак в терминальной стадии). Речь идет как о медицинском вмешательстве, так и об уходе или необходимой психологической помощи.

На развитие паллиативной помощи в 2019-м планируется потратить 23 млрд рублей.

НДС будут взимать с меньшего числа операций

С 15 мая бремя НДС облегчат для объектов налогообложения по транспортному налогу: вёсельные, а также моторные лодки с мощностью двигателя не более пяти лошадиных сил. В случае безвозмездной передачи объектов недвижимости в казну России, а также безвозмездная передача объектов социально-культурного назначения в казну региона или муниципального образования не будет облагаться налогом по НДС.

Налогоплательщик, состоящий на учёте в нескольких налоговых органах на территории одного региона, получи право выбрать один налоговый орган для подачи декларации.

Вероника Преображенская