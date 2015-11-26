Мэрия разрывает отношения с тремя поставщиками питания для детских садов Владивостока

Причиной радикальных мер стали некачественные продукты и маленькие порции
Общество 12:31
Небезопасным маслом и маленькими порциями кормили детей в трех садах Владивостока. Фото: ИА PrimaMedia

Недостаточное количество порций, некачественные продукты питания и сливочное масло, не соответствующее требованиям безопасности стали причинами, по которым администрация Владивостока в одностороннем порядке расторгает контракты с тремя поставщиками детского питания, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Несколькими неделями ранее руководители образовательных организаций провели проверки в ряде детских садов. Во всех был произведен отбор проб крестьянского масла. Пробы были направлены в Федеральное государственное бюджетное учреждение "Приморская межобластная ветеринарная лаборатория". По результатам лабораторного исследования было установлено, что у некоторых организаторов питания масло не соответствуют требованиям "О безопасности молока и молочной продукции" и "О безопасности пищевой продукции".

В адрес поставщиков заведующие детскими садами направили претензии и выставили штрафы. Однако эффекта это не возымело. Было принято решение о расторжении контрактов в одностороннем порядке. В данный момент питание в трех садах осуществляет другой подрядчик, говорится в сообщении администрации Владивостока.

В пресс-службе также отметили, что пока название компании-нарушителя не называется, администрация будет выяснять отношения с поставщиков услуг в судебном порядке.

Отметим, что ранее в отчете контрольно-счетной палаты города по результатам проверок питания в детских садах за 2017 год также указывалось на одностороннее расторжение контрактов по трем дошкольным учреждениям по причине ненадлежащего оказания услуг исполнителем. Так, в детском саду №1 выявлено несоответствие качества пищевых продуктов, предъявляемых санитарно-эпидемиологическими нормами о безопасности пищевой продукции. В детском саду №130 обнаружено несоблюдение норм продуктов питания на одного ребенка. В детском саду №10 детей также кормили продуктами, не соответствующими нормам безопасности. Организатором питания во всех трех садах было ООО "Феникс". По первым двум нарушениям с компании удержаны штрафы в размере 155,09 тысячи рублей и 171,86 тысячи рублей. Однако более серьезных последствий "Фениксу" удалось избежать.

"Учреждениями (Детские сады №№ 1, 10, 130), в одностороннем порядке отказавшимися от исполнения контракта, 30.01.2018 направлены в Управление Федеральной антимонопольной службы по Приморскому краю (далее -Приморский УФАС России) обращение о включении сведений об исполнителе ООО "Феникс" в реестр недобросовестных поставщиков, а также документы, обосновывающие отказ от исполнения контракта. В связи с несоблюдением заказчиками (Детские сады №№ 1, 10, 130) установленного порядка расторжения контракта, выразившегося в принятии решения об одностороннем расторжении контракта после истечения срока его действия, а также учитывая тяжкий экономический характер последствий включения сведений о лице в реестр недобросовестных поставщиков по сравнению с наложением штрафа, Приморским УФАС России отказано во включении сведений об ООО "Феникс" в реестр недобросовестных поставщиков", — сказано в отчете КСП.

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