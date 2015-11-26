Проблема развития аквакультуры на территориях ООПТ требует скорейшего решения - Зотов

Уже три года предприятия отрасли пытаются вернуть себе право заниматься деятельностью на акватории памятников природы

Проблема развития аквакультуры на территориях ООПТ требует скорейшего решения. Фото: ИА PrimaMedia

Деятельность семнадцати предприятий аквакультуры, работающих на акваториях региональных памятников природы, в 2016 году оказалась вне закона. В течение трех лет они пытаются вернуть себе разрешение заниматься разведением моллюсков. К решению проблемы подключились депутаты в Законодательном собрании Приморского края, сообщает ИА PrimaMedia.

На очередном заседании комитета ЗСПК по продовольственной политике и природопользованию депутаты обсудили конфликтную ситуацию, сложившуюся в отрасли приморской аквакультуры. Как сообщил председатель комитета Евгений Зотов, еще в 2016 году губернатор Приморья подписал постановление, согласно которому любая деятельность была запрещена на территории памятников природы.

В Приморском крае расположены 206 памятников природы регионального значения. На акватории морских ООПТ (особо охраняемые природные территории) свою деятельность вели 17 предприятий аквакультуры. Вот уже три года их деятельность считается незаконной и они обращаются во все инстанции за разрешением продолжать выращивать подводные огороды.

"Наши бухты очень способствуют развитию аквакультуры. Еще в нулевые губернатором края было дано разрешение гражданам закреплять за собой участки для марикультуры. Это во многом решило вопрос браконьерства, дало возможность людям не только изымать гидробионотов, но и воспроизводить их. Дошло до 38 участков по Приморскому краю, где приморцы разводили моллюсков, в основном гребешок, мидию, спизулу. Потом в 2016 году состоялось изменение закона и была запрещена любая деятельность на особо охраняемых природных территориях. Но люди уже вложили столько труда и времени в свои предприятия. А теперь им сказали, что больше они не будут работать на этих территориях. На самом деле их деятельность не влияет отрицательно на эти акватории – аквакультурщики не изымают диких гидробионтов, они вылавливают только то, что сами выращивают. Уже три года тянется этот конфликт", — разъяснил ситуацию Евгений Зотов.

В ходе заседания от представителей администрации края поступали разные предложения по разрешению ситуации, вплоть до расформирования памятников природы на тех акваториях, где идет разведение гидробионтов.

Депутаты заслушали мнения выступающих и приняли решение обратиться к губернатору от лица Законодательного собрания с просьбой повлиять на проблемную ситуацию.

"Есть три пути решения проблемы: либо скорректировать границы памятников природы, чтобы морские огороды были за их территорией, либо отменить постановление, запрещающее заниматься там аквакультурой, либо необходимо личное обращение губернатора в Минприроды с просьбой как-то законодательно урегулировать этот вопрос", — отметил Зотов.

Свои рекомендации по выходу из ситуации губернатору также предоставят профильные департаменты рыбного хозяйства и охраны окружающей среды.