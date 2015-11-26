Финал детского фестиваля-конкурса Pacific Fusion прошел во Владивостоке

Юные артисты показали высокий уровень подготовки и исполнили классические джазовые композиции
Общество 12:54
Финал V Международного детского джазового фестиваля-конкурса Pacific Fusion. Фото: Предоставлено организаторами фестиваля

V Международный детский джазовый фестиваль-конкурс Pacific Fusion собрал на сцене Международной лингвистической школы музыкальные коллективы из более чем 20 детских школ искусств, музыкальных студий и классов, которые исполнили 54 джазовых произведения. Юные любители джаза стремились не только чисто исполнить джазовую композицию, но и произвести впечатление на жюри. Вокалисты исполняли песни из репертуара Джеймса Брауна, Ирины Отиевой, Джоржда Гершвина, Ричарда Роджерса и Оскара Хаммер-Стайна. Инструменталисты старались показать свободу и легкость джазовой музыки, сообщает ИА PrimaMedia.

– Это были два незабываемых ярких дня, — говорит директор V Международного детского джазового фестиваля-конкурса Pacific Fusion, директор Международной лингвистической школы Ольга Шевченко. – Мы можем с уверенностью говорить, что во Владивостоке и регионе появилось значимое музыкальное событие. За пять лет выросли и наши гости – юные музыканты детских школ искусств и их исполнительское мастерство. В этом году Гран-При Pacific Fusion был вручен образцовому ансамблю русских народных духовых инструментов "Вишенка" из Черниговской детской школы искусств.

V Международный детский джазовый фестиваль-конкурс Pacific Fusion ужесточил правила и проходил в два тура: на первый, заочный, потенциальные участники присылали видеозаписи своих выступлений и очный, на сцене Международной лингвистической школы под пристальным вниманием жюри.

– Чем больше джаза, тем выше оценки у участников, — пояснил на награждении председатель жюри, Заслуженный артист РФ, художественный руководитель и главный дирижер Тихоокеанского симфонического оркестра, композитор Анатолий Смирнов. – Уровень участников Pacific Fusion в этом году очень приличный. Мы понимаем, что джаз – это один из сложных жанров, и большинство участников справилось со своими музыкальными задачами блестяще.

В состав жюри V Международного детского джазового фестиваля-конкурса Pacific Fusion вошли известные музыканты, любящие джаз: концертмейстер группы фаготов Тихоокеанского симфонического оркестра, артист эстрадного оркестра МГУ им. Г. Невельского, преподаватель Приморского краевого колледжа искусств (класс фагота и саксофона) и ДШИ №2 Надежда Ткаченко, педагог Приморского краевого колледжа искусств (ПККИ), руководитель биг-бэнда ПККИ Александр Олейник.

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