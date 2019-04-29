«Мгла», «Под снос», «Тамартаха»: лучшие коллекции конкурса молодых дизайнеров «Пигмалион»

В этом году на международное модное «соревнование» из 61 коллекции 15 представили иностранцы
Общество 12:57
"Пигмалион" во Владивостоке удивил взрывом дизайнерских идей. Фото: ИА PrimaMedia

120 заявок и 61 коллекция в финале: во Владивостоке состоялся самый масштабный и значимый для Дальнего Востока Международный конкурс молодых дизайнеров "Пигмалион". Именно "Пигмалион" можно считать прародителем Недели моды во ВГУЭС, история которого началась в университете 26 лет назад. И с каждым годом интерес к этому конкурсу меньше не становится, а талантов – всё больше, сообщили ИА PrimaMedia организаторы.

В этом году из 61 коллекции 15 представляют иностранцы: дизайнеры Китая, Японии и Южной Кореи. В том числе, среди участников – студенты и выпускники Кафедры дизайна и технологий ВГУЭС.

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"Моя коллекция посвящена теме весны, но я не знала, как её назвать. Мне предложили назвать её в честь питомца. Вот я и подумала, что "Джуди" – это красивое имя не только для собаки, но и для коллекции", – рассказала участница "Пигмалион", студентка 2 курса направления "Дизайн костюма" Наталья Дударева.

Участники представляли свои коллекции в шести номинациях: "Прет-а-порте", "Прет-а-порте де люкс", "Бизнес-идея", "Дебют", "Тренд" и "Авангард". Многие из конкурсантов начали отшивать наряды ещё с прошлой осени. Кроме подготовки самой коллекции дизайнеры продумывали весь образ в целом – от цвета ткани до макияжа и музыки, под которую модели выйдут на показ.

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"Моя коллекция называется "Карантин". Сделана в стиле спорт-дэнс. Вся одежда выполнена швами наружу, – рассказала студентка 2 курса направления "Дизайн костюма" Екатерина Щербаева. — Мне нравится шить как простые вещи, так и изысканные вечерние платья с богатой вышивкой. Ещё я бы хотела сделать отдельную линию шуб".

"Пигмалион" даёт возможность молодым дизайнерам и студентам не только показать коллекции, но научиться чему-то друг у друга. Цель конкурса – сделать так, чтобы дизайнеры нескольких стран и континентов встретились на одном подиуме.

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"Показы — очень действенный инструмент продвижения. Во-первых, молодые дизайнеры получают профессиональный фотоматериал, который они могут использовать для рассылки, размещения в интернет-магазинах и т. д. Во-вторых, это хороший инфоповод, о котором можно написать, снять сюжет и т. д. В-третьих, к молодым дизайнерам придут байеры, которые могут по достоинству оценить качество вашей работы. Ну и, в-четвертых, это очень интересно: на показе участник может полностью открыться как художник", — объяснила директор Института сервиса, моды и дизайна ВГУЭС Инна Клочко.

Главным призом "Пигмалиона" является участие в одной из международных Недель моды, партнёров конкурса. В этом году такую путёвку получила студентка 2 курса направления "Дизайн костюма" Лолита Кузьменко. Лолита взяла гран-при, представив коллекцию "Под снос". А в 2018-ом она заняла первое место с коллекцией "В поисках Шамбалы…" в номинации "Прет-а-порте". Жюри рекомендовала победительницу для участия в конкурсном студенческом показе в неделе моды China Zhengzhou International Fashion Culture Week (г. Zhengzhou, China).

Места среди студентов ВГУЭС распределились следующим образом:

Номинация "Прет-а-порте":

  • 2 место – Татьяна Невмержицкая (коллекция "Мгла"),
  • 3 место – Алина Исмаева (коллекция "Дух 41/19).

Номинация "Прет-а-порте де люкс":

  • 2 место – Алишер кызы Саёрахон (коллекция "AFS"),
  • 3 место – Диана Митина (коллекция "Таматарха").

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