Билет с "гарантией" или как мошенники наживаются на российских призывниках

Уклонисты вместо армии погут "попасть" на деньги
Общество 13:00
Призывник. Фото: Мария Оленникова, ИА IrkutskMedia

1 апреля 2019-го в стране началась новая призывная кампания, вместе с тем и "охота" на сайты предлагающие свои услуги уклонистам. Как утверждают эксперты, существует только две веские причины, по которым можно избежать службы в армии: социальная и медицинская. Мошенники мастерски наживаются и на них.
Одна из них — предложение купить серьезный диагноз. Зачастую объявления появляются на сайтах, где можно приобрести военный билет "с гарантией" за 300 тысяч рублей. Будущий призывник вносит часть суммы (около 60 тысяч рублей), подписывает малопонятные документы, а когда приходит за билетом, по этому адресу располагается уже совсем другая фирма.
Как правило, по поводу таких мошеннических действий никто не обращается в полицию. Поэтому и не могут привести в МВД статистику подобных нарушений.
Юристы рекомендуют, бежать от тех, кто предлагает получить "гарантированный военный билет". По их твердому убеждению, ни одна компания не может вручить призывникам военный билет. Получить его можно только в военном комиссариате.
"Однако специалисты по праву могут помочь призывникам определить основания для зачисления в запас. Подготовиться к медкомиссии, пройти вместе с ним все мероприятия. Призывник при этом не нарушит закон", — объяснила юрист Екатерина Михеева "Известиям".
К тому же, покупка военного билета чревата уголовной ответственностью (ст. 291 УК РФ). Наказывают всех участников аферы — и тех, кто берет деньги за поддельный документ, и тех, кто их дает. Санкция статьи подразумевает лишение свободы на срок до 12 лет.
Если призывник считает, что его права нарушены в комиссариате, то ему необходимо обратиться в суд.
Военные эксперты считают, что будущий призывник, покупая таким образом военный билет, лишает себя в дальнейшем хорошей карьеры. Ведь доступ в силовые структуры тем, кто не прошел армию, закрыт. К тому же сейчас меняется подход к призыву срочников, армии необходим мотивированный боец, желающий служить.

Вероника Преображенская

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