"Кривая" разметка появилась в центре Владивостока по просьбе ТОФ

Разметка в центре Владивостока вводит в заблуждение автомобилистов
Общество 13:35
Новая разметка в центре города удивила жителей Владивостока. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia

Странную разметку нарисовали дорожные рабочие в центре Владивостока во время ночных работ. На Светланской в районе кинотеатра "Уссури" разделительная прерывистая полоса внезапно раздваивается и уходит в сторону через двойную сплошную. Cо стороны памятника Борцам за власть Советов появилась крайняя полоса, шириной не больше метра, ограниченная с одной стороны прерывистой, а с другой — сплошной линией. Новая разметка необходима для прохождения парада и будет стерта после 9 мая, сообщает ИА PrimaMedia.

1 / 5

Теперь автомобилисты, поворачивающие с Алеутской на Светланскую — с крайней правой в крайнюю правую — рискуют не поместиться в полосе и пересечь сплошную. А автомобилисты, двигающиеся по Светланской в сторону Океанского проспекта могут запутаться в обилии прерывистых линий.

1 / 5

В пресс-службе администрации Владивостока разъяснили, что при обновлении разметки так и было задумано. Оказалось, что сплошная и "кривая" прерывистая линия были нанесены по просьбе ТОФ для прохождения военной техники в День Победы. В мэрии подчеркнули, что сразу после парада новая разметка будет демаркирована. При этом автомобилистам не стоит опасаться пересекать сплошную линию, идущую вдоль центральной площади — сотрудники ГИБДД не будут считать это нарушением.

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ:

Миллионы в асфальт: Владивосток на пороге глобального ремонта дорог. И гигантских пробок

Рост аварийности на дорогах столицы Приморья беспокоит общественность и депутатов

дороги ремонтные работы авария иная парад

Центр Владивостока снова перекроют: по каким улицам в воскресенье не проехать

27 апреля, 19:32

Центр Владивостока перекроют 1 мая на время первомайской демонстрации

26 апреля, 14:43
Благодатный огонь прибыл в Приморье. В этом году – непосредственно из Иерусалима
Загрузка...
Загрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. И.о. главного редактора Федотов И. М.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia