Серьезное ДТП блокировало дорогу в районе Фуникулера

На месте аварии собирается большая пробка
Происшествия 13:50
Место ДТП. Фото: ИА PrimaMedia

В районе кольца Фуникулера во Владивостоке произошло серьезное ДТП, где пострадало несколько машин. С обоих сторон собирается огромная пробка. Информации о пострадавших нет. Движение по ул. Всеволода Сибирцева перекрыто сотрудниками ГИБДД.

Как пишет интернет-паблик в социальной сети instagram dpskontrol_125rus, Mazda RX-7 вылетела на встречную полосу движения и столкнулась Toyota Corolla Spacio. По предварительной информации, водитель погиб, супруга и дочка госпитализированы.

По информации интернет-паблика dps_vl, водитель и пассажир Mazda RX-7 живы.

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