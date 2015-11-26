Серьезное ДТП блокировало дорогу в районе Фуникулера

На месте аварии собирается большая пробка

Место ДТП. Фото: ИА PrimaMedia

В районе кольца Фуникулера во Владивостоке произошло серьезное ДТП, где пострадало несколько машин. С обоих сторон собирается огромная пробка. Информации о пострадавших нет. Движение по ул. Всеволода Сибирцева перекрыто сотрудниками ГИБДД.

Как пишет интернет-паблик в социальной сети instagram dpskontrol_125rus, Mazda RX-7 вылетела на встречную полосу движения и столкнулась Toyota Corolla Spacio. По предварительной информации, водитель погиб, супруга и дочка госпитализированы.

По информации интернет-паблика dps_vl, водитель и пассажир Mazda RX-7 живы.