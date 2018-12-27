Наша молодёжь готова к труду и обороне – депутат Заксобрания Приморья Александр Щербаков

Во Владивостоке прошли соревнования «Военное Многоборье – 2019»
Общество 14:26
Соревнования "Военное Многоборье – 2019". Фото: предоставлено организаторами

Военно-патриотические игры "Военное Многоборье – 2019" прошли 27 апреля на полигоне в районе бухты Горностай во Владивостоке. Организаторами мероприятия выступили: региональное отделение "Федерации военно-тактических игр", командование Тихоокеанского флота, проект "Историческая память", а также образовательные и общественные учреждения края, сообщает ИА PrimaMedia.

"Мы впервые организовывали такое большое мероприятие с участием подростков до призывного возраста и, опираясь на успешный опыт этого года, планируем сделать "Военное Многоборье" ежегодным. У нас появится ещё больше участников и этапов соревнований. Надеемся, что наша работа поспособствует популяризации военно-спортивных игр в качестве полезной и интересной формы досуга для молодёжи", – отметил организатор игр, руководитель регионального отделения "Федерации Военно-Тактических игр" Приморского края Олег Бутенко.

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В многоборье приняли участие школьники старших классов и учащиеся колледжей и техникумов от 14 до 17 лет. Соревнования включали в себя как командные, так и личные этапа, баллы за которые суммировались в общем зачёте. Победители получили призы, дипломы и грамоты. Но самое главное, по словам организаторов, участникам удалось почувствовать волю к победе и узнать свои собственные возможности.

"Раньше вся страна знала, что такое ГТО. Спустя многие годы мы возвращаемся к этой традиции и сейчас, благодаря таким играм, как "Военное Многоборье", я могу сказать, что всё больше нашей молодёжи готово и труду, и к обороне. Здесь ребята проверяют себя, могут понять, как они будут действовать в экстренных ситуациях. Они смогли и пострелять, и пометать гранаты, и собрать-разобрать оружие. Для них это очень ценный опыт и мы рады, что у нас было так много участников", – сказал организатор игр, координатор проекта "Историческая память" в Приморском крае Александр Щербаков.

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