Дальневосточники рекомендуют: обновленная продукция ТМ «Мясной ряд» вернулась в магазины

Производитель сменил дизайн всей этикетки и оболочки, став заметнее и ярче

Продукция торговой марки "Мясной ряд". Фото: предоставлено ТМ

Найти качественную колбасу и мясные деликатесы по доступной цене теперь не проблема — продукция торговой марки "Мясной ряд" широко представлена в магазинах Дальнего Востока. Сейчас изделия этой компании легко увидеть на прилавках среди огромного разнообразия: производитель сменил дизайн всей этикетки и оболочки, став заметнее и ярче, сообщает ИА PrimaMedia.

Свою историю "Мясной ряд" берет с 2007 года. Тогда еще совсем молодая торговая марка быстро завоевала признание своего потребителя благодаря продукции, изготовленной по лучшим классическим рецептам, которые тщательно собирали технологи предприятия. Покупатели быстро распробовали и полюбили изделия "Мясного ряда" благодаря приемлемой цене и отменному качеству.

Сейчас на полках представлены не только традиционные наименования, но и такая новинка как сосиски "Сочные" со сливочным маслом, название которых говорит само за себя. У них нежный насыщенный вкус и сочная мясная текстура. Также сосиски проходят процесс натурального копчения, который дает им неповторимый аромат.

В магазинах также можно найти и полукопченую колбасу "Фантазия" с сыром, в которой сочетается высококачественное сырье с изысканным ароматом специй и измельченным сыром твердых сортов.

Придётся по вкусу многим и еще одна новинка: пельмени "Сочные", которые соединяют в себе достойный вкус и доступную цену.

"Внукам советую новые пельмени "Мясного ряда". У этой компании очень хорошая цена, а качество не уступает другим известным производителям. Ну и сейчас на все цены подняли, стало не по карману себя чем-то побаловать, а колбаса и другая продукция "Мясного ряда" оказалась доступна", — поделилась мнением о продукте пенсионерка Анна Михайлова из Владивостока.

Истинные поклонники продукции "Мясного ряда", знакомые с ней уже не первый год, могут купить свои любимые деликатесы и колбасы, такие как: закуска "Фермерская", грудинка "Столичная", сервелаты "Дорожный" и "Пикантный" в обновленном виде в любой продуктовой сети.

"Моя семья очень любит бутерброды с вареной колбасой. Сколько наименований я не перепробовала – не было того самого вкуса, знакомого с детства. И вот где-то в начале 2010 года я нашла колбасу "Нежную", которая вернула меня в школьные годы, где я перед уроками на завтрак ела бутерброды с колбасой. С этого времени беру только "Нежную" колбасу от "Мясного ряда". Сегодня я рада увидеть ее в магазине в красивой упаковке. Даже стало приятнее ее брать", — рассказала Оксана, покупатель одного из дальневосточных ритейлеров в Приморской столице.

Все изделия марки созданы по классическим любимым рецептам, а ассортимент включает в себя вареные колбасы, ветчины, полукопченые колбасы, продукты из мяса и полуфабрикаты.

Выпуск продукции "Мясной ряд" по-прежнему основан на главном принципе — верность старым добрым традициям. Ведь доверие потребителя — залог успеха полюбившейся покупателям торговой марки.