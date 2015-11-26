Торговая сеть «Винлаб» стала лауреатом XV Бизнес-премии Приморского края

В номинации «Развивающийся бизнес» соперниками компании были такие титаны, как авиакомпания «Аврора» и большекаменский завод «Звезда»

Генеральный директор АО "Винлаб" Александр Щукин благоадрит за премию. Фото: Беляева Жанна, ИА PrimaMedia

"Развивающийся бизнес" — номинация для тех, кто начинал с нуля, выбрал правильную стратегию и пошел в рост, а также для тех "старых" предприятий, которые обрели второе дыхание, освоив новое направление", — с таких слов началось представление номинантов под сводами просторного зала гостиницы "Экватор", в котором чествовались победители и лауреаты ежегодной региональная Бизнес-Премия Приморского края "Компания года и Менеджер года", учрежденной издательской компанией "Золотой Рог" и администрацией Приморского края. В числе тех, кто удостоился награды, оказалась сеть супермаркетов напитков "Винлаб" — ритейл-проект глобального оператора национального алкогольного рынка АО "BELUGA GROUP". По окончании церемонии корр. ИА PrimaMedia побеседовал на эту тему с генеральным директором АО "Винлаб" Александром Щукиным.

— Секрет нашего успеха в первую очередь заключается в том, что "Винлаб" является частью большого холдинга и реализует на рынке продукцию собственного производства и импортных партнерских брендов. Немаловажно, что большая часть продукции выпускается на производственных мощностях, расположенных на Дальнем Востоке, таких, как завод "Уссурийский бальзам" и Хабаровский ликеро-водочный завод. Помимо разнообразной продукции высочайшего качества торговая сеть "Винлаб" предлагает дальневосточникам и качественный сервис, — отметил Александр Щукин.



Александр Щукин принимает поздравления. Фото: Беляева Жанна, ИА PrimaMedia

— Можно повесить красивую вывеску, поставить на полки отличный товар, установить на него приемлемую цену. Но без хорошего персонала это не сработает. При наличии конкуренции, люди просто не пойдут в магазин снова, если их не устроило качество обслуживания. На сегодняшний день в магазинах сети "Винлаб" работает порядка 2,5 тысячи человек. А поскольку некогда существовавшая государственная система начального профессионального обучения фактически распалась, найти продавцов с профессиональным образованием очень сложно. Это и подвигло руководство компании к созданию собственных учебных центров – одного во Владивостоке и одного в Хабаровске. Благодаря акцентированию внимания на отборе и обучении персонала, удалось создать настоящую команду единомышленников из тех, кто занимается развитием бизнеса, и тех, кто непосредственно работает в магазинах, — сказал Александр Щукин.

Стратегия развития сети супермаркетов напитков "Винлаб", разработанная командой "BELUGA GROUP", основана на трех простых принципах: "сами производим, сами импортируем, сами продаем". Благодаря данному синергетическому эффекту, "Винлаб" предлагает каждому клиенту лучшую цену на рынке за продукцию гарантированного качества в максимальном широком ассортименте, что является ключевым преимуществом розничной сети "Винлаб" по сравнению с другими операторами алкогольного ритейла.

— Полученная награда – это оценка труда всего коллектива торговой сети, и в целом, компании "BELUGA GROUP". Сегодня "Винлаб" — это уже федеральный бренд, под которым работают свыше 500 супермаркетов. И в ближайшее время их число удвоится. Темпы роста сети "Винлаб" в 2018 году превысили 60%, и по этому показателю компания стала абсолютным рекордсменом, — подчеркнул генеральный директор компании.

Еще одной целью создания торговой сети "Винлаб" было желание холдинга вытеснить с рынка контрафакт, представляющий угрозу жизни и здоровью людей, а также экономическим интересам государства.

— И это потихоньку удается. Самое основное в нашем бизнесе – обеспечить безопасность и высокое качество продукта. "Винлаб" решает эту задачу благодаря тому, что реализует продукцию производства крупной компании, частью которой он является, а также зарубежные бренды, поставляемые через собственный импорт. То есть продукцию, в которой мы уверены на 100% и за которую стопроцентно отвечаем, — резюмировал собеседник агентства.