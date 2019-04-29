Своими рекомендациями поделились в Роспотребнадзоре

Пляж. Фото: Юлия Никитина, ИА PrimaMedia

Россиянам рассказали, как отдохнуть без вреда для здоровья. Своими рекомендациями поделились в Роспотребнадзоре.

В ведомстве посоветовали россиянам в жаркую погоду употреблять больше жидкости. А вот от жирной пищи лучше воздержаться, тем более что в жару потребность в энергии и калорийной еде уменьшается. Эксперты рекомендуют в наиболее жаркие часы вообще не есть, принимать пищу утром и вечером.

В Роспотребнадзоре порекомендовали соотечественникам свести потребление мяса к минимуму. Из напитков в ведомстве посоветовали чай, минеральную воду, морс, кисло-молочные напитки с низким содержанием жира, отвары из сухофруктов, витаминизированные напитки. Категорически не рекомендуются в жару газированные напитки и энергетики. Разумеется, от алкоголя тоже лучше воздержаться.

В ведомстве также сообщили, что на пляж нужно брать с собой головной убор, питьевую воду, зонтик и полотенце. Загорать рекомендуется утром и после обеда, когда солнечная активность ниже. Если вы отправляетесь в лес, с целью профилактики клещевого энцефалита рекомендуется носить закрывающую руки и ноги одежду и использовать специальные аэрозоли.

Герман Штакеншнейдер