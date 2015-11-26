Звездный секс-символ российского TV приведет в восторг женщин Владивостока

Его многие называют самым завидным холостяком России
Это интересно 17:07
Алексей Воробьев. Фото: Из профиля @mr.alexsparrow

Завидный холостяк российской эстрады, секс-символ Алексей Воробьев порадует жительниц Владивостока, сообщает ИА PrimaMedia. Певец и актер выступит на центральной площади столицы ДФО 9 мая.

Как сообщили в пресс-службе администрации Приморского края, в рамках празднования Дня Победы-2019 помимо парада, шествия “Бессмертного полка” и “солдатской каши” на главной сцене города состоится вечерний праздничный концерт, на котором выступит покоритель женских сердец, российский исполнитель Алексей Воробьев.

Певец, актер и режиссер, родом из Тулы, известен зрителям благодаря ролям в таких фильмах и сериалах как: "Девчонки", "Мечты Алисы", "Самоубийцы" и т.д. Кроме этого он участвовал во множестве реалити-шоу: "Жестокие игры", "Лёд и пламень" и, конечно же, "Холостяк". Причем в последнем за его сердце боролись сразу несколько десятков красавиц, но никто из них не смог построить отношения с артистом.

концерт музыкальный актеры

Пасхальные органные концерты проходят во Владивостоке

28 апреля, 17:47

Благотворительный концерт в поддержку ветеранов прошел в Артеме

25 апреля, 16:34

Русско-израильский поэт Игорь Губерман выступит во Владивостоке

24 апреля, 16:44
Агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг Московского кредитного банка до уровня ruА
Загрузка...
Загрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. И.о. главного редактора Федотов И. М.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia