Звездный секс-символ российского TV приведет в восторг женщин Владивостока

Его многие называют самым завидным холостяком России

Алексей Воробьев. Фото: Из профиля @mr.alexsparrow

Завидный холостяк российской эстрады, секс-символ Алексей Воробьев порадует жительниц Владивостока, сообщает ИА PrimaMedia. Певец и актер выступит на центральной площади столицы ДФО 9 мая.

Как сообщили в пресс-службе администрации Приморского края, в рамках празднования Дня Победы-2019 помимо парада, шествия “Бессмертного полка” и “солдатской каши” на главной сцене города состоится вечерний праздничный концерт, на котором выступит покоритель женских сердец, российский исполнитель Алексей Воробьев.

Певец, актер и режиссер, родом из Тулы, известен зрителям благодаря ролям в таких фильмах и сериалах как: "Девчонки", "Мечты Алисы", "Самоубийцы" и т.д. Кроме этого он участвовал во множестве реалити-шоу: "Жестокие игры", "Лёд и пламень" и, конечно же, "Холостяк". Причем в последнем за его сердце боролись сразу несколько десятков красавиц, но никто из них не смог построить отношения с артистом.