В долгах как в шелках: названы регионы России с самыми недисциплинированными ипотечниками

В этих субъектах РФ максимальный процент должников по жилищному кредитованию
Экономика 21:15
Стало известно, где больше всего должников по ипотеке. Фото: Денис Таушканов, ИА SakhalinMedia

Названы регионы России с самыми недисциплинированными ипотечниками. В этих субъектах РФ максимальный процент должников по ипотеке.

В тройке лидеров по этому показателю находятся Челябинская и Саратовская области, а также Красноярский край. Об этом сообщили эксперты Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

По данным специалистов бюро, в среднем по России доля ипотечных кредитов, обладатели которых просрочили платежи на срок свыше трех месяцев, составляет 1,5% от общего количества ипотечных займов. За год эти показатели практически не изменились.

Наименьшая доля (0,9%) недисциплинированных ипотечников наблюдается в Ямало-Ненецком автономном округе. Для сравнения: в Челябинской и Саратовской областях, а также в Красноярском крае свыше 2% таких должников.

В Москве и Санкт-Петербурге данные показатели составляют 1,6 и 1,1% соответственно. Аналитики отмечают, что ситуация с долгосрочными долгами по ипотеке стабилизировалась несколько лет назад. Банки-кредиторы стали гораздо тщательнее проверять надежность потенциальных заемщиков.

Никифор Зуев

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