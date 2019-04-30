ТЕСТ: Каким вы будете в старости?

С возрастом характер многих меняется, причем в разные стороны. У кого-то он превращается в "скрипучую дверь", а у кого-то, напротив, в мягкий и пушистый "божий одуванчик". Проверьте, кем вы станете в старости?
Фото:Getty Images
До конца конкурса —
С возрастом характер многих меняется, причем в разные стороны. У кого-то он превращается в "скрипучую дверь", а у кого-то, напротив, в мягкий и пушистый "божий одуванчик". Проверьте, кем вы станете в старости?
Фото:Getty Images
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