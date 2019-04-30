Сотни небольших магазинчиков по всей стране могут закрыться

Причиной тому - введение упрощенной системы налогообложения

Минфин предложил запретить единый налог на вмененный доход (ЕНВД) и патенты для продавцов маркируемых товаров. Предприниматели должны будут перейти на упрощенную систему налогообложения (УСН).

Ассоциация малоформатной торговли и организация "Опора России" раскритиковали предложение Минфина и заявили, что оно приведет к массовому закрытию несетевых магазинов, которые не справятся с налоговым бременем.

Согласно данным "Опоры России", при переходе на УСН потери прибыли индивидуальных предпринимателей составят от 23% до 109% в зависимости от товарооборота, пишет РБК. "Налоговая нагрузка увеличится в разы и сделает доходность бизнеса значительно меньшей, а в большинстве случаев приближенной к нулю", — считают в "Опоре".

ЕНВД и патенты позволяют уменьшить налоговую нагрузку. Плательщиками ЕНВД может стать компания, в которой работают не более 100 человек на площади до 150 кв.м. Вне зависимости от заработка предприниматель платит от 7,5 до 15% вмененного дохода — сколько установят власти региона. Патентную систему может использовать ИП с количеством сотрудников не более 15 человек и выручкой не более 60 млн рублей/год. Предприниматель платит только 6% от предполагаемого годового дохода.

В мае 2018 года распоряжением правительства России утвержден перечень товаров, для которых будет обязательна маркировка в 2019 году. В списке — табачная продукция, духи и туалетная вода, шины и покрышки, одежда, постельное и кухонное белье, обувь и фотокамеры, шубы и лекарства, ювелирные изделия.

Эксперты утверждают, что запрет приведет к перераспределению доли рынка в пользу федеральных и международных торговых сетей.

Егор Тараруев