Мир красоты, праздника, моды и стиля: во Владивостоке прошла VI неделя моды

Чем запомнился University Pacific Style Week во ВГУЭС

XXVI Международный конкурс молодых дизайнеров "Пигмалион". Фото: ИА PrimaMedia

Шестая неделя моды во Владивостоке – University Pacific Style Week (6+) проходила во ВГУЭС с 22 по 28 апреля. Это крупнейшее мероприятие в области моды в России и единственная площадка для развития и становления дизайнеров Дальнего Востока. Прошли многочисленные образовательные программы, мастер-классы, Workshops и показы. ИА PrimaMedia собрало самые яркие моменты праздника моды.

День 1

Неделя моды University Pacific Style Week открылась во ВГУЭС с фотоконкурса "Юная фотомодель". Всего члены жюри рассмотрели более ста фоторабот. Для экспозиции было отобрано 36 лучших в четырех возрастных группах: 3-6 лет; 7-9 лет; 10-12 лет; 13-16 лет. Каждой была заявлена тематика: "Красота спасет мир", "От улыбки станет всем светлей", "Нам любые дороги дороги", "Пять океанов". Как отметили члены жюри, сложнее всего было оценивать самых маленьких участников. Между тем, несмотря на возраст, модели уже демонстрируют профессионализм, умение работать с фотографом и воплощать задуманные образы.

"Шестой год подряд мы ждем весну, чтобы погрузиться в мир красоты, праздника, моды и стиля. Институт сервиса, моды и дизайна ВГУЭС вносит в это мероприятие огромный вклад, представляя наш университет как площадку для развития и становления дизайнеров Дальнего Востока и стран АТР", — рассказала ректор ВГУЭС Татьяна Терентьева.

Также 23 апреля прошел Чемпионат визажного искусства и Конкурс парикмахерского искусства. За звание лучших соревновались 26 стилистов-парикмахеров и 15 визажистов со всего региона. Чемпионат одновременно развернулся на двух площадках университета – в "Зимнем саду" и Коворкинг-центре. У каждого из участников была своя группа поддержки. В состав профессионального жюри вошли известные мастера, преподаватели Колледжа индустрии моды и красоты ВГУЭС, визажисты-стилисты и парикмахеры международного класса: Яна Мороз, Ольга Лой, Анна Кузнецова, Наталья Заболотная, Светлана Нефёдорова, Татьяна Сырова, Людмила Нестерова, Александра Полянина и Анастасия Лобяк. А председателем жюри стала Валентина Миллер – колорист-стилист, тренер, автор семинаров и тренингов по окрашиванию волос, ведущая видеоблога "Расческа. ТВ".

Студенты ВГУЭС победили сразу в нескольких номинациях. Алексей Рагозин занял первое место среди юниоров выполнив лучшую женскую стрижку с укладкой. Анастасия Карпенко завоевала одобрение жюри за мужскую стрижку. Ксения Зинченко поразила экспертов свадебным макияжем. В конце дня все участники конкурса "Мастер-стиль" представили своих моделей в театре моды "Пигмалион".

День 2

Самое амбициозное событие Pacific University Style Week – "Серебряная рапсодия". Модный показ моделей элегантного возраста 45+ ВГУЭС провел в Приморской картинной галерее 24 апреля. Идея организаторов превзошла все ожидания. Участниками креативного события пожелали стать многие женщины разных профессий и возраста. Это врачи, учителя, художники, журналисты, руководители крупного и среднего бизнеса, ученые. Самой молодой участнице было 46 лет, а самой зрелой — 72 года.

Были показаны коллекции одежды от партнеров проекта, объединенные под названием "Будни современной женщины": "утренний" показ моделей в пижамах, "дневной" кэжуал, "five o clock" — одежда для отдыха.

Во время показа состоялось знаменательное событие — презентация первой коллекции бренда "1204", получившего название по номеру аудитории Кафедры дизайна и технологий ВГУЭС. А в завершении был продемонстрирован "вечерний" показ с роскошными образами владивостокских дизайнеров.

В течение месяца женщины посещали мастер-классы о моде, стиле и красоте, а профессионалы театра моды ВГУЭС "Пигмалион" ставили участницам показа походку модели. Как отметили модели, участие в проекте стало для них настоящим праздником.

"Я никогда не любила сливаться с толпой. Всегда старалась выделиться, быть заметной, говоря: "Я есть! Вот она я!" Люблю праздники. В моем доме всегда Праздник! Этот проект еще один праздник, в котором хочу участвовать", — рассказала Наталья Баенхаева.

В этот же день прошла конференция Ассоциации Вузов дизайна стран АТР "Smart Design".

День 3

XVII конкурс "Мода без границ" в ТКК "Андеграунд"собралшкольников со всего Дальнего Востока. Участники продемонстрировали наряды в номинациях: "Fashion Street", "Fashion&nature", "Романтика в костюме", "Мода чудес", "Конкурс одного платья". Также прошел видео конкурс "Создай свою историю одного платья". Всего было заявлено свыше 50 коллекций, созданных юными кутюрье. Каждый участник получил памятные призы и подарки от спонсоров конкурса.

XVII конкурс «Мода без границ». Фото: ИА PrimaMedia XVII конкурс «Мода без границ». Фото: ИА PrimaMedia XVII конкурс «Мода без границ». Фото: ИА PrimaMedia XVII конкурс «Мода без границ». Фото: ИА PrimaMedia XVII конкурс «Мода без границ». Фото: ИА PrimaMedia XVII конкурс «Мода без границ». Фото: ИА PrimaMedia 1 / 6

День 4

XXVI Международный конкурс молодых дизайнеров "Пигмалион" состоялся в пятницу, 26 апреля, и удивил взрывом дизайнерских идей. Именно "Пигмалион" можно считать прародителем Недели моды во ВГУЭС, история которого началась в университете 26 лет назад. И с каждым годом интерес к этому конкурсу увеличивается. Для финала была отобрана 61 коллекция, 15 представили иностранцы: дизайнеры Китая, Японии и Южной Кореи. Большинство конкурсантов – выпускники и студенты ВГУЭС.

Участники представили свои коллекции в шести номинациях: "Прет-а-порте", "Прет-а-порте де люкс", "Бизнес-идея", "Дебют", "Тренд" и "Авангард". Многие из конкурсантов начали отшивать наряды ещё с прошлой осени. Кроме подготовки самой коллекции дизайнеры продумывали весь образ в целом – от цвета ткани до макияжа и музыки, под которую модели выйдут на показ.

"Моя коллекция посвящена теме весны, но я не знала, как её назвать. Мне предложили назвать её в честь питомца. Вот я и подумала, что "Джуди" – это красивое имя не только для собаки, но и для коллекции", – рассказала участница, студентка 2 курса направления "Дизайн костюма" Наталья Дударева.

Главный приз "Пигмалиона", участие в одной из международных Недель моды, получила студентка 2 курса направления "Дизайн костюма" Лолита Кузьменко. Лолита взяла гран-при, представив коллекцию "Под снос". Жюри рекомендовала победительницу для участия в конкурсном студенческом показе в неделе моды China Zhengzhou International Fashion Culture Week (г. Zhengzhou, China).

XXVI Международный конкурс молодых дизайнеров "Пигмалион". Фото: ИА PrimaMedia XXVI Международный конкурс молодых дизайнеров "Пигмалион". Фото: ИА PrimaMedia XXVI Международный конкурс молодых дизайнеров "Пигмалион". Фото: ИА PrimaMedia XXVI Международный конкурс молодых дизайнеров "Пигмалион". Фото: ИА PrimaMedia XXVI Международный конкурс молодых дизайнеров "Пигмалион". Фото: ИА PrimaMedia 1 / 5

День 5

27 апреля в спортивном комплексе "Чемпион" ВГУЭС на одной площадке встретились профессиональные дизайнеры Дальнего Востока и продемонстрировали свои сезонные коллекции в "Показе дальневосточных дизайнеров и дизайнеров стран АТР". Были представлены бренды 1204, Маруся, профессиональные коллекции от Акулиной Ирины, Горанской Людмилы, Салюк Любови, Першиной Кристины, Хайминой Марины. Свое видение сезона весна-лето 19 представили также дизайнеры из Китая и Кореи.

День 6

Завершил VI неделю моды University Pacific Style Week Kids Fashion Day. Это конкурс дефиле, фестиваль детских театров моды, показ детской одежды от дизайнеров и партнеров недели моды и финал конкурса "Юная фотомодель".

Стоит отметить, что во Владивостоке именно ВГУЭС уделяет большое внимание детской моде: проводит конкурсы юных моделей и дизайнеров.

Kids Fashion Day. Фото: ИА PrimaMedia Kids Fashion Day. Фото: ИА PrimaMedia Kids Fashion Day. Фото: ИА PrimaMedia Kids Fashion Day. Фото: ИА PrimaMedia Kids Fashion Day. Фото: предоставлено организаторами Председатель жюри конкурса дефиле Светлана Дронина с участниками. Фото: предоставлено организаторами Kids Fashion Day. Фото: предоставлено организаторами 1 / 7

В конкурсе дефиле приняли участие 88 моделей в четырех возрастных группах: 5-7 лет, 8-10 лет, 11-13 лет, от 14 лет и старше.

Один из самых ярких моментов "Недели моды" стал фестиваль детских Театров моды. Зрители увидели костюмированное шоу и театрализованный показ одежды. Всего было представлено девять коллекций. В профессиональное жюри вошли Президент China Fashion Week Чжэнчжоу господин Peter Lu и директор Модной свадебной ассоциации Дэбонг Республики Корея Квак Чонгю.

Председатель жюри конкурса дефиле, тренер международных программ в "Женской академии", основательница первого модельного агентства на Дальнем Востоке Fast Model и продюсерского центра "Портфолио", учредитель и генеральный директор сети бутик-отелей "Улахэ" Светлана Дронина отметила, что выбирать победителя было крайне сложно. Кроме того, особый статус в этот фестиваль в 2019-ом привнесло проведение года театра в России.

— Показывать моду, тренды, стили через Театр моды — это целое искусство! Красивая походка, умение себя подать, макияж и создание своего неповторимого стиля лишь часть успеха. Чтобы это все реализовать, нужна осознанность и понимание своей женской природы. Причем, чем раньше это осознание приходит к модели, тем лучше. Это уже – "Женская академия", – отметила Светлана Дронина. — Выделяешь из всего потока конкурсанток девушку с высокой энергией, про которых говорят " глаз не оторвать" или " ничего в ней нет, а как пошла..." А это уже внутренний мир девочки, девушки, женщины... Ее наполненность, удовлетворённость! Моделей много, а топ-моделями становятся только те, кто конгруэнтен. Здесь важны подача, профессионализм и внутренняя содержательность!

Председатель жюри конкурса дефиле Светлана Дронина с участниками. Фото: предоставлено организаторами Председатель жюри конкурса дефиле Светлана Дронина с участниками. Фото: предоставлено организаторами Фестиваль детских Театров моды. Фото: ИА PrimaMedia Фестиваль детских Театров моды. Фото: ИА PrimaMedia Фестиваль детских Театров моды. Фото: ИА PrimaMedia Kids Fashion Day. Фото: ИА PrimaMedia Kids Fashion Day. Фото: ИА PrimaMedia Председатель жюри конкурса дефиле Светлана Дронина с участниками. Фото: предоставлено организаторами 1 / 8

Также в рамках фестиваля прошел показ детской одежды от дизайнеров и партнеров. Авторы состоявшихся брендов представили новые коллекции детской одежды для детей и подростков. В этот же день назвали победителей конкурса "Юная фотомодель". Гран-При фестиваля получила Адриана Евдокимова, приз зрительских симпатий достался Софии Лощининой. Принцессой фестиваля стала Адель Арлюкова.