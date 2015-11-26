Московская государственная академия хореографии откроет набор в Приморье

Филиал Московской государственной академии хореографии объявил набор новых учеников. Его проведут в конце мая, но заявки принимают уже сейчас, сообщает ИА PrimaMedia. Накануне в администрации Приморского края состоялась пресс-конференция с участием представителей академии.
Художественным руководителем филиала во Владивостоке стал заслуженный артист России Константин Матвеев. Он, а также директор филиала Евгения Кононова рассказали журналистам об открытии нового набора и особенностях образования в академии. В настоящее время филиал работает на базе Школы-интерната для одаренных детей, а в перспективе с 2020 года займет предназначенные для него корпуса в новом театрально-образовательном центре, который строится сейчас на Русском острове.
заместитель директора филиала Московской государственной академии хореографии по творческой работе
Автор фото: ИА PrimaMedia
Сейчас мы начали регистрацию заявлений, а 23 мая начнется первый тур набора детей в первый класс академии. В этом году выделено 18 мест, и все они бюджетные. Отбор пройдут 9 мальчиков и 9 девочек, закончивших 4-й класс общеобразовательных учреждений. Так как цель обучения — получение профессии артиста балета, простого желания танцевать недостаточно. Нужно иметь способности и физические данные: важны растяжка, гибкость, музыкальность и многие другие качества. Чтобы поступить к нам, совсем необязательно иметь танцевальный опыт, иногда достаточно врожденных способностей. Но если ребенок занимался танцами до поступления, то это приветствуется.
Дети в региональном филиале будут учиться по программе среднего профессионального образования в области искусства, интегрированной с программой среднего общего образования. Срок обучения — 7 лет 10 месяцев, занятия будут длиться с 8.00 до 16.00. Помимо них учащиеся будут посещать репетиции на Приморской сцене Мариинского театра и участвовать в спектаклях.
Также представители филиала рассказали о преимуществах, которые получат выпускники академии. Прежде всего их ждут на Приморской сцене Мариинского театра. Также выпускники смогут после окончания академии продолжить обучение и получать высшее образование в других вузах.
Набор учеников в Приморский филиал объявлен по всему Дальнему Востоку, приехать на просмотр приглашены жители Хабаровского края, Амурской области, Сахалина, Магадана, Камчатки. Преподаватели проводят и предварительные выездные просмотры: они уже посетили Хасанский район, Уссурийск и Находку.
директор Приморского филиала Московской государственной академии хореографии
Автор фото: ИА PrimaMedia
Мы стараемся выезжать в отдаленные регионы, чтобы иметь возможность на месте посмотреть детей и проинформировать родителей, чтобы они приехали на отборочную комиссию 23-го мая. Надеемся, что такие выездные комиссии позволят выявить способных детей для обучения. Среди тех, кто приходит на просмотры, есть те, кого мы бы хотели пригласить на отбор во Владивосток.
Заявления от родителей на участие их детей в отборе в академию будут приниматься до 20 мая. Бланк заявления размещен на сайте МГАХ, заполненные документы необходимо принести по адресу: г. Владивосток, ул. Чапаева, д. 5, каб. 208. Консультацию можно получить по телефону 89147920299.
Напомним, строительство нового театрально-образовательного комплекса на Русском острове финансирует Фонд проектов социального и культурного назначения "Национальное культурное наследие". Рядом с ДВФУ на площади около 12 гектаров планируется разместить филиалы нескольких ведущих учебных заведений России: Центральной музыкальной школы при Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского, Московской государственной академии хореографии, интернаты и общежития для учащихся, жилье для преподавателей и артистов. Общая стоимость культурного кластера во Владивостоке составит около 30 млрд рублей. Генеральным подрядчиком строительства объектов стала компания "Стройгазмонтаж" Аркадия Ротенберга, построившая Крымский мост. Комплекс должен быть построен к концу 2020 года.