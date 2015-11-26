Московская государственная академия хореографии откроет набор в Приморье

Региональный филиал академии будет готовить кадры для Приморской сцены Мариинского театра

Пресс-конференция руководителей филиала академии. Фото: ИА PrimaMedia

Филиал Московской государственной академии хореографии объявил набор новых учеников. Его проведут в конце мая, но заявки принимают уже сейчас, сообщает ИА PrimaMedia. Накануне в администрации Приморского края состоялась пресс-конференция с участием представителей академии.

Художественным руководителем филиала во Владивостоке стал заслуженный артист России Константин Матвеев. Он, а также директор филиала Евгения Кононова рассказали журналистам об открытии нового набора и особенностях образования в академии. В настоящее время филиал работает на базе Школы-интерната для одаренных детей, а в перспективе с 2020 года займет предназначенные для него корпуса в новом театрально-образовательном центре, который строится сейчас на Русском острове.

Дети в региональном филиале будут учиться по программе среднего профессионального образования в области искусства, интегрированной с программой среднего общего образования. Срок обучения — 7 лет 10 месяцев, занятия будут длиться с 8.00 до 16.00. Помимо них учащиеся будут посещать репетиции на Приморской сцене Мариинского театра и участвовать в спектаклях.

Также представители филиала рассказали о преимуществах, которые получат выпускники академии. Прежде всего их ждут на Приморской сцене Мариинского театра. Также выпускники смогут после окончания академии продолжить обучение и получать высшее образование в других вузах.

Набор учеников в Приморский филиал объявлен по всему Дальнему Востоку, приехать на просмотр приглашены жители Хабаровского края, Амурской области, Сахалина, Магадана, Камчатки. Преподаватели проводят и предварительные выездные просмотры: они уже посетили Хасанский район, Уссурийск и Находку.

Заявления от родителей на участие их детей в отборе в академию будут приниматься до 20 мая. Бланк заявления размещен на сайте МГАХ, заполненные документы необходимо принести по адресу: г. Владивосток, ул. Чапаева, д. 5, каб. 208. Консультацию можно получить по телефону 89147920299.

Напомним, строительство нового театрально-образовательного комплекса на Русском острове финансирует Фонд проектов социального и культурного назначения "Национальное культурное наследие". Рядом с ДВФУ на площади около 12 гектаров планируется разместить филиалы нескольких ведущих учебных заведений России: Центральной музыкальной школы при Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского, Московской государственной академии хореографии, интернаты и общежития для учащихся, жилье для преподавателей и артистов. Общая стоимость культурного кластера во Владивостоке составит около 30 млрд рублей. Генеральным подрядчиком строительства объектов стала компания "Стройгазмонтаж" Аркадия Ротенберга, построившая Крымский мост. Комплекс должен быть построен к концу 2020 года.