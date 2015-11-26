На борту контейнеровоза из Владивостока от отравления метанолом скончались два моряка

Приморский экипаж дизель-электрохода FESCO "Василий Головнин" испытывает череду тяжелых испытаний
Происшествия 10:56
На борту контейнеровоза из Владивостока от отравления метанолом скончались два моряка. Фото: Судно "Василий Головнин". Официальный сайт FESCO

Контейнеровоз FESCO "Василий Головнин" едва выбрался из ледового плена Антарктиды, как оказался в еще более тяжелой ситуации. На борту судна-снабженца с приморским экипажем скончались два моряка. Предварительная причина — отравление метанолом, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на "Комсомольскую правду во Владивостоке".

Дизель-электроход ледового класса "Василий Головнин" почти месяц выбирался из ледового поля на обратном пути после доставки более тысячи тонн грузов на индийские антарктические станции "Бхарати" и "Майтри". Он привез технику, топливо и продовольствие, обратно из Антарктиды теплоход вывозит бытовой и технический мусор со станций.

Также "Василий Головнин" доставил в Антарктиду новую смену индийских полярников, которые сменили исследователей, работающих на станциях в настоящее время. Судно вышло из южноафриканского Кейптауна еще в конце января 2019 года и прибыло к месту назначения только во второй половине марта. В непогоду выгрузка груза заняла три дня, но попытка обратного движения была приостановлена из-за тяжелых льдов Антарктиды и непредсказуемой антарктической погоды.

Начать обратное движение сквозь ледяной пояс помогло научно-экспедиционное судно "Академик Федоров", обеспечивающее российские антарктические станции. Ранее проложенный канал замерз, и двум снабженцам с середины апреля в паре пришлось практически прорубаться через ледовое поле по разломам и трещинам. Более мощный "Академик Федоров" смог выбраться самостоятельно, а вот владивостокский пароход, на борту которого находились 81 человек, попал в плен. Было решено эвакуировать часть экипажа и индийских исследователей вертолетами, однако во второй половине апреля ледовая обстановка изменилась, и контейнеровоз смог самостоятельно выбраться из ледового плена.

Сейчас "Василий Головнин" идет к Кейптауну. Однако, как утверждает источник, экипаж все же понес потери. По информации собеседника издания, перемещать тела двух приморцев из Кейптауна во Владивосток будут самолетом.

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