Юные хоккеисты из Приморья сыграют на призы «Единой России»

Краевой детский турнир по хоккею проводится в рамках партийного проекта «Детский спорт» шестой год подряд

Краевой детский турнир по хоккею. Фото: предоставлено организаторами

Краевой турнир по хоккею (12+) среди детей на призы партии "Единая Россия" пройдет с 4 по 5 мая в КСК "Фетисов Арена". На льду в эти дни встретятся шесть подростковых команд из Приморья, которые поборются за звание лучшей, сообщили ИА PrimaMedia организаторы.

В субботу, 4 мая, состоятся отборочные игры между юными хоккеистами из Дальнегорска, Дальнереченска, Красноармейского, Надеждинского, Партизанского и Черниговского районов. А в воскресенье, 5 мая, пройдут игры за призовые места. В двухдневной серии матчей примут участие 102 спортсмена.

Напомним, краевой детский турнир по хоккею проводится в рамках партийного проекта "Детский спорт" ежегодно, начиная с 2014 года. Традиционно соревнования проходят на майских праздниках в КСК "Фетисов Арена".

Вход в эти дни в КСК "Фетисов Арена" открыт для всех желающих.

Расписание матчей:

4 мая

1. 10.00-13.30 ХК "Старт" (Дальнереченск) — ХК "Восточник" (Партизанский район)

2. 11.45-13.15 ХК "Северная звезда" (Красноармейский район) — ХК "Витязь" (Черниговка)

3. 13.30-15.00 ХК "Таврия" (Надеждинский район) — ХК "Восточник" (Партизанский район)

4. 15.15-16.45 ХК "Витязь" (Черниговка) — ХК "Вертикаль" (Дальнегорск)

5. 17.00-18.30 ХК "Старт" (Дальнереченск) — ХК "Таврия" (Надеждинский район)

6. 18.45-20.15 ХК "Вертикаль" (Дальнегорск) — ХК "Северная звезда"(Красноармейский район)



5 мая

1. 08.00-09.30 Игра за 5-6 место

2. 09.45-11.15 Игра за 3-4 место

3. 11.30-13.00 Игра за 1-2 место

4. 13.10 Торжественная церемония награждения.